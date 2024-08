České čaje Bubblify jdou do Hollywoodu. Firma otevře bistro tam, kde se předávají filmoví Oscaři

Nejatraktivnější místo, kde stojí provozovna rychlého občerstvení Twistkafe, je v Los Angeles u pláže Venice Beach naproti venkovnímu fittnescentru, které vlastní a kde cvičí Arnold Schwarzenneger. Nyní zastřešující skupina Trdlokafe zahájila projekt na další kalifornské top adrese. Její dceřiná společnost Bubblify otevře bistro u vstupu do Dolby Theatre, kde se předávají filmoví Oscaři. Je to přímo na Hollywood Boulewardu, který zdobí filmové hvězdy.

Reklama

„Nová vlajková loď společnosti Bubblify bude přímo tam, kudy při slavnostním udílení Oscarů vede červený koberec,” říká Radek Klein, který značku spolu s Andreou Fenn a bývalým šéfem české odnože Burger King Danielem Ryškou založil. Koncept Bubblify a Trdlokafe jsou stánky a prodejny, kde si může zákazník koupit trdelník, kávu či osvěžující barevný bubble tea.

Kolik berou filmové hvězdy

Tržby limetkově zelených podniků Bubblify, které jsou na trhu necelé dva roky, ale už jich je přes padesát, vloni dosáhly 76 milionů korun. Letos je na tom společnost mnohem lépe, takže v prosinci plánuje podle slov zakladalů atakovat v tržbách hranici půl miliardy.

Reklama

Hollywoodský podnik Bubblify vyjde na zhruba deset milionů, a řadí se tak k nejdražším v portfoliu značky. „I tak očekáváme návratnost do dvou let, protože top místa ji mívají velmi dobrou,” plánuje Klein.

Rusové hýří, cestují a nakupují jako o život. Válečná ekonomika se přehřívá Money Když začátkem roku 2022 vytáhla ruská vojska na Ukrajinu a Západ uvalil tvrdé sankce, mělo to okamžitý efekt, prudce propadl rubl, burza, zahraniční obchod, s ruskými dluhopisy se přestalo obchodovat a centrální banka musela prudce zvýšit úrokové sazby. Panovalo přesvědčení, že Rusko zkrachuje. Uběhlo dva a půl roku a vše je jinak. Tedy ekonomicky. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Další exkluzivní lokalitou, kde může zákazník provoz s barevným ledovým čajem Bubblify nalézt, bude v Dubai Mall, tedy největším obchodním domě na světě.

„Zřízení občerstvení investora přišlo také zhruba na 11 milionů korun a otevře během posledního letošního čtvrtletí,” uvedla už dříve Andrea Fenn, která stojí u projektu od jeho zrodu.

Was is das Trdelnik? Ptá se vánoční Vídeň Enjoy Proslulý vídeňský Stephansplatz se v předvánočním čase proměnil na kouzelný vánoční trh. Ochutnat tu můžete svařená vína z celé řady regionů, punče netradičních chutí, ale také proslulé pochutiny z celé bývalé rakousko-uherské monarchie včetně proslulého trdelníku. Ten tu však asi není tak známý, protože prodejci trdelníku mají plaketku s tím, co vlastně trdelník je. A kolik trdelník na vánočních trzích ve Vídni stojí? Odpověď najdete ve fotogalerii z kouzelné vánoční Vídně. Stanislav Šulc Přečíst článek