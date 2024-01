Elvis ožije. Na světové turné vyrazí jeho hologram

Rokenrolová legenda Elvis Presley se na konci roku 2024 vrátí na londýnské jeviště v podobě hologramu v pohlcující show vytvořené s pomocí umělé inteligence. Napsala to agentura AFP s odkazem na pořadatele.

V představení s názvem Elvis Evolution předvede „zpěvák“ na pódiu své největší hity jako Suspicious Minds, Jailhouse Rock a Hound Dog v podobě avatara vytvořeného na základě tisíců koncertních videí a snímků natočených v soukromí lidmi blízkými memphiskému hudebníkovi. Pomocí umělé inteligence z nich byla vytvořena „neuvěřitelně autentická verze Elvise“, uvedl Andrew McGuinness, generální ředitel společnosti Layered Reality, která za projektem stojí.

Britská společnost podepsala „mnohamilionovou smlouvu“ se společností Authentic Brands Group, která spravuje práva na pozůstalost zesnulého rokenrolového krále, aby získala přístup k těmto archivům a uspořádala představení po celém světě.

První představení se uskuteční v listopadu 2024 v britské metropoli, další jsou zatím plánována v Las Vegas, Berlíně a Tokiu.

Ještě před Elvisem připravila společnost Pophouse Entertainment v Londýně show švédské diskotékové skupiny ABBA, v níž kvarteto představovali digitální avataři.

Odkaz Elvise, který byl na vrcholu své slávy mezi 50. a 70. lety minulého století, je stále živý. Desítky let po jeho smrti se světová rokenrolová ikona, které by letos bylo 89 let, stala námětem životopisného filmu s názvem Elvis od režiséra Baze Luhrmanna, který vyšel v roce 2022. V některých zemích v kinech právě běží film Priscilla o Elvisově stejnojmenné manželce, který natočila Sofia Copollová.

