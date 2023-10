Hudební legenda i výnosný byznys. The Rolling Stones vydávají nové album

V pátek čeká hudební svět dost možná největší událost roku. Britští The Rolling Stones totiž po osmnácti letech vydávají album s originální tvorbou nazvané „Hackney Diamonds“. Ačkoli frontman Mick Jagger nedávno oslavil osmdesátku a kytaristu Keitha Richardse čeká životní jubileum za pár týdnů, stále dokáže skupina zaujmout miliony lidí po celém světě.

Reklama

Na rozdíl od některých hvězd v důchodovém věku (z úcty samozřejmě nebudu jmenovat) se jen britští The Rolling Stones nevezou na vlně nostalgie. Obavy, že nové album bude jen slabým odvarem dob dávno minulých, vzalo za své, když trojice v předstihu představila dva singly. První z nich, „Angry“, je klasickou rock’n’rollovou vypalovačkou s nezaměnitelným zvukem, „Sweet Sounds of Heaven“ zase reprezentuje bluesovou část díla kapely.

Zvláště druhá jmenovaná píseň ukazuje, že skupina kapitalizuje nejen více než půl století zkušeností, ale i vztahy a známosti v hudebním průmyslu. Připojila se k nim totiž Lady Gaga a Stevie Wonder, v další nahrávce má zahrát i například Paul McCartney, se kterým se sice členové dlouho znají, ale vždy bývali spíš rivalové než kumpáni. The Rolling Stones a The Beatles byli z jiného těsta a jediné, co svého času spojovalo Jaggera a McCartneyho, byla národnost, záliba v hudbě a špatné účesy. Ojedinělá příležitost připojit se k hudebníkům, který tvořili historii, se ale evidentně neodmítá.

FOTOGALERIE: Groteskní rakouská hospoda láká celebrity. Jedl zde i Karel Gott Enjoy Zhruba deset kilometrů od rakouské metropole, v městečku Deutsch-Wagram Marchfelderhof, již dlouhou řadu let funguje stejnojmenná restaurace Marchfelderhof. Ta svým interiérem zaskočí i otrlého gurmána. Podívejte se. Michal Nosek Přečíst článek

Herečka Sidney Sweeney (známá například ze seriálu Euforie), která vystupuje v klipu k písni Angry, řekla že ani ne čtyři minuty trvající video „je ta největší věc vůbec“. Notoricky známé logo úst s vyplazeným jazykem prostě i po šedesáti letech táhne. Navíc The Rolling Stones umí dělat hudební marketing jako málokdo, Hackney Diamonds je dalším příkladem. Na album upozorňovaly tajemné reklamy na londýnském Piccadilly Circus či Newyorském Time Square a inzerát v místních novinách, které vyústily v oficiální oznámení ve slavném londýnském divadle Empire spolu s jedním z nejpopulárnějších moderátorů amerických talk-show Jimmy Fallonem.

Spolehlivý stroj na peníze

Ostatně Mick Jagger patří k nejvzdělanějším a nejbystřejším hudebníkům. V mládí studoval na známé London School of Economics a uvažoval, že by mohl být novinářem nebo politikem. I když to k jeho dřívější (dnes jí zdravě a pravidelně cvičí) image rebela a uživatele všelijakých drog moc nepasuje, v penězích chaos nemá. Od jisté doby po zjištění, že ho někdejší manažer obíral, dohlíží na finance kapely osobně. Kapele na penězích vždy záleželo, kvůli daním v sedmdesátých letech neváhali její členové emigrovat do Francie.

„Stouni“ si také pečlivě hlídají, kdo se k vydělaným penězům dostane. Podíl na ziscích neměl hned tak někdo, vesměs jen ti nejdéle sloužící členové. Pochopitelně to jsou Jagger, Richards, a kytarista Ronnie Wood. Poslední jmenovaný však je oficiálním členem kapely od roku 1975, ale plnoprávným partnerem se stal až v roce 1990. Nejspíš si to musel odpracovat a zasloužit. Donedávna byl podílníkem i bubeník Charlie Watts, který před dvěma lety zemřel (přesto jeho party ale na nových nahrávkách uslyšíme).

video Uznávaný umělec Refik Anadol oživil Dvořákovy sny. Pracovali jsme na tom rok, říká Leaders Refik Anadol patří k nejúspěšnějším digitálním umělcům světa. Jeho díla se prodávají za miliony dolarů, vystavují je nejprestižnější muzea světa včetně newyorského MoMA, patřil k hvězdám letošního předávání hudebních cen Grammy. Nyní Anadol díky investici Karla Komárka z KKCG připravil speciální instalaci pro festival Dvořákova Praha nazvanou Dvořák Dreams. „S AI pracuji posledních sedm let a hlavní je si uvědomit, že AI nic ani nikoho nenahradí. Ale spolupráce člověka s AI změní všechno,“ říká úspěšný umělec v exkluzivním rozhovoru pro portál newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

I díky systematičnosti jsou The Rolling Stones po desetiletí nezničitelným strojem na peníze. Podle vícero statistik jsou vůbec nejvíce výdělečným hudebním počinem v historii s více než 2,1 miliardy dolarů na kontě (před U2 a Eltonem Johnem). Jen jmění Micka Jaggera se odhaduje na 500 milionů dolarů, a podobně je na tom Richards. Kdo by to byl řekl, když se před lety potkali na nástupišti dartfordského nádraží a začali se bavit o deskách, které si Keith nesl v tašce.

Od vyvrhelů hluboko do mainstreamu

Za mladých let byly The Rolling Stones symbolem rebelství a revolty proti upjatému mainstreamu. David Bowie vzpomínal, jak na něho ještě neznámý Jagger zapůsobil jako předskokan Little Richarda. Kdosi z publika na Micka zakřičel: „Nech se ostříhat!“ Ten se ale hned ohradil: „Co! Abych vypadal jako ty?“ Bowie prý nikdy neviděl nic rebelštějšího. I texty byly provokativní a často až na samé hranici vkusu a přijatelných mravů.

Agent FBI Joe Navarro: Na Putina nestačí znát řeč těla. Je nutné hledat rozpory mezi tím, co říká a dělá Leaders Určitá gesta jsou univerzální napříč kulturami po celém světě, tvrdí Joe Navarro, nejslavnější agent FBI a jeden z nejlepších expertů na řeč těla na světě. V exkluzivním rozhovoru pro newstream.cz se vyjadřuje i k selhání zpravodajských služeb v Izraeli i k tomu, jak číst gesta Vladimíra Putina anebo co můžeme sami zlepšit, abychom uměli lépe vyjednávat. Věra Tůmová Přečíst článek

Jistý americký akademik vzpomínal, jak se omlouval svým studentům, že hodinu ukončí o něco dříve, protože se chystá na koncert The Rolling Stones. Vysloužil si prý úšklebky (přestože byl ve věku členů skupiny), protože to přece byla kapela jen pro nonkomforní mládež, ne pro tatíky v tvídových sakách. Ale i to se postupně změnilo.

Dnes na nové album čeká kde kdo, mladí, staří, chytří i hloupí, levičáci i pravičáci. Úspěch britskou kapelu usadil pevně v hlavním proudu hudební scény. Nejde přitom říci, že by „Stouni“ slevili ze svých standardů. Pravda, známý kuřák Richards už zlozvyku nechal, ale hubatý je stále. A když Jagger i v osmdesáti spustí slova nových písní, tak se slušný člověk opět začervená – ostatně už název Hackney Diamonds znamená v dělnické (a trochu i kriminální) hantýrce východního Londýna rozbité sklo po loupeži. Pánové mají věk pokročilých důchodců, ale jsou pozoruhodně mladiství, stejně jako jejich hudba i byznys kolem.