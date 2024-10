Dubaj chystá architektonický unikát: supertenký mrakodrap

Dubaj se chystá na stavbu dalšího unikátního domu. Po nejvyšší stavbě světa, mrakodrapu Burdž Chalífa, či slavném hotelu Jumeirah nyní metropole připravuje do své pestré přehlídky výstavbu netradičního „paneláku“ Muraba Veil.

Reklama

Že se bude jednat o netradiční stavbu dokazují plánované rozměry budovy. Měřit má 380 metrů do výšky. To by samozřejmě tak neobvyklé nebylo, jenže chystaný mrakodrap má mít na šířku pouhých zhruba 22 metrů. Hotovo má být v roce 2028.

FOTOGALERIE: Podívejte se dovnitř plánovaného mrakodrapu

Muraba Veil, 73patrová věž, bude obsahovat 131 bytů, z nichž každý bude mít dvě až pět ložnic, uvádí CNN. „Dům bude obsahovat řadu vybraných zařízení pro volný čas, včetně lázní, restaurace, galerie či soukromého kina,“ uvedli pro web zástupci developera Muraba, který se v projektu spojil s renomovaným španělským architektonickým studiem RCR Arquitectes.

Reklama

„Každý byt bude zabírat celou šířku budovy a bude modelován podle tradičních arabských domů,“ uvedli dále zástupci firmy Muraba.

Budova má stát u hlavní dubajské dopravní tepny Sheikh Zayed Road. To už samo o sobě naznačuje, že bydlení v chystaném mrakodrapu nebude nejlevnější. Web CNN píše, že byty na této adrese začínají na částkách kolem 18 milionů dirhamů, tedy více než 114 milionů korun.

Národní cenu za architekturu získala Štvanická lávka Reality Národní cenu za architekturu letos získala Štvanická lávka v Praze, která je dílem autorů Petra Teje, Marka Blanka, Jana Mourka, Aleše Hvízdala a Jana Hendrycha. Ocenění v Praze na 31. ročníku soutěže předali zástupci Obce architektů. ČTK Přečíst článek

Cestování po New Yorku. Jak levně poznat jedno z nejdražších měst světa? Enjoy Newyorské ikonické metro zná z amerických filmů snad každý. Jet s ním v nejrušnějších hodinách i jen pár stanic a na těch nejkomplikovanějších křižovatkách přestupovat je docela adrenalinová zábava, zvláště, pokud se tam příliš nevyznáte. Až na několik nadzemních částí v Bronxu a v Brooklynu ale z něj příliš slavné metropole neuvidíte. O to více stojí za to cestovat povrchovou dopravou, abyste si zažili ten opravdový New York (NYC). Na výběr máte hned několik zajímavých variant – po moři i po souši. Tipy, jak na levně cestovat po podzimním NYC, najdete v textu i ve fotogalerii. Věra Tůmová Přečíst článek