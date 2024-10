Národní cenu za architekturu získala Štvanická lávka

Národní cenu za architekturu letos získala Štvanická lávka v Praze, která je dílem autorů Petra Teje, Marka Blanka, Jana Mourka, Aleše Hvízdala a Jana Hendrycha. Ocenění v Praze na 31. ročníku soutěže předali zástupci Obce architektů.

Cenu za celoživotní dílo obdržela Vítězslava Rothbauerová. O hlavní cenu Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu usilovalo 207 projektů, porota ocenila projekty v několika kategoriích.

Z novostaveb mělo nominaci 14 projektů, první místo obdržela přístavba základní a mateřské školy ve Studenci na Semilsku. Za nejlepší krajinářskou architekturu a zahradní tvorbu vybrala porota Park historie Aš na Chebsku. Kategorii Rekonstrukce vyhrál ze 17 nominovaných projekt Konverze obilného sila Automatických mlýnů v Pardubicích a první příčku v kategorii Rodinný dům obsadil projekt s názvem Stodola v Čilé na Rokycansku.

V kategorii Urbanismus získal nominaci jeden projekt, a to rekonstrukce tržiště Pod kaštany ve Zlíně. V kategorii Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře porota ze sedmi projektů ohodnotila jako nejlepší Svatováclavskou mříž vstupu do chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně. V kategorii Interiér první místo získal koncertní a multifunkční sál Císařských lázní v Karlových Varech, nominovány byly dva projekty. Nejvíce šetrnou stavbou se stal Park Zdeňka Kopala v Litomyšli. Seznam všech 50 projektů, které postoupily do finále je webu Obce architektů.

„Z těchto finalistů je zajímavé, že se letos velká většina projektů nachází přímo v Praze a jejím okolí. Oceňuji, že autoři těchto prací, se kromě samotné architektonické stránky, také zabývají principy trvale udržitelného života,“ řekl předseda obce Oleg Haman.

Ocenění pro Rothbauerovou

Vítězslava Rothbauerová, držitelka letošní ceny za celoživotní dílo, se podílela například na hotelu Four Seasons v Praze, který v roce 2001 získal ocenění na festivalu architektury v Cannes za nejlepší stavbu v historickém prostředí. Pracovala také na pavilonu goril pro pražskou zoologickou zahradu.

Porota byla vytvořena jako v minulých ročnících z pěti členů, ze kterých jeden může být původem z České republiky. Vítěze vybíral americko-izraelský předseda poroty Rafi Segal, Dánka Anne Beimová, Finka Pia Kuusiniemiová, Martin Jančok ze Slovenska a zástupce tuzemských architektů Michal Gabaš.

Obec architektů je přímým pokračovatelem Sdružení architektů, které bylo založeno v roce 1921. V roce 1989 se transformovala ze Svazu Architektů a v letech 1990 až 1993 se podílela na založení profesní organizace České komory architektů. V roce 1948 byl spolek zakládajícím členem Mezinárodního svazu architektů. Spolek si dává za cíl propagovat českou architekturu odborné a laické veřejnosti v Česku i v zahraničí.

