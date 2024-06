Einsteinův dopis Rooseveltovi o atomové bombě jde do dražby

Newyorská aukční síň Christie's chystá v září dražbu dopisu z roku 1939, v němž Albert Einstein povzbuzuje tehdejšího prezidenta Spojených států Franklina D. Roosevelta k vývoji prvních jaderných bomb.

Reklama

V dopise napsaném v roce 1939 prezidentu Franklinu D. Rooseveltovi Einstein varuje, že nacistické Německo by mohlo být schopno vyrobit jaderné zbraně a navrhuje, aby USA zahájily vlastní atomový program. O tři roky později Amerika zahájila projekt Manhattan, který vedl k vůbec prvnímu použití atomových zbraní proti Japonsku v roce 1945.

Dopis se prodává v rámci aukce pozůstalosti po spoluzakladateli společnosti Microsoft Paula Allena, který zemřel v roce 2018.

Allenova sbírka se bude v září prodávat v aukční síni Christie's v New Yorku. Hodnota dopisu podepsaného Einsteinem se odhaduje na 4 až 6 milionů dolarů (3,2 až 4,7 milionu korun), píše server BBC.

Einsteinův podpis

Dopis ve skutečnosti napsal maďarský fyzik Leo Szilard s pomocí dalších vědců, ale podepsal ho Einstein, protože díky svému postavení jedné z největších vědeckých osobností všech dob měl větší šanci získat prezidentovu pozornost.

Reklama

Dopis je datován k 2. srpnu 1939 - jen několik týdnů před vyhlášením druhé světové války - a varuje, že Německo možná vyvinulo vědecký postup pro výrobu jaderné bomby.

„Je možné - i když mnohem méně jisté - že takto mohou být zkonstruovány extrémně silné bomby nového typu,“ píše se v něm.

Einstein však prý později dopisu litoval kvůli jeho roli v tom, že se Amerika stala jedinou zemí - v té době - která vyráběla jaderné zbraně. V roce 1947 se nechal slyšet, že: „Kdybych věděl, že se Němcům nepodaří vyrobit atomovou bombu, nikdy bych pro ni nehnul prstem.“

Draci z Lasvitu jsou v dražbě za zlomek ceny. Kasino na tichomořském ostrově Saipan zkrachovalo Enjoy Na malém ostrově Saipan probíhá dražba majetku zkrachovalého hotelu a kasina Imperial Pacific Resort. Ten vlastní čínská společnost Imperial Pacific International (IPI), která původně chtěla na ostrově, který patří USA, investovat téměř čtyři miliardy dolarů. Firmu IPI, se sídlem v Hongkongu, vlastní čínská miliardářka Cchuej Li-ťie, která nashromáždila jmění díky investicím do herní firmy Suncity na Makau. Michal Nosek Přečíst článek

Dvakrát ukradený obraz Tiziana jde do dražby. Prodat by se mohl i za tři čtvrtě miliardy Enjoy Dvakrát ukradený obraz italského renesančního malíře Tiziana „Odpočinek na útěku do Egypta“ půjde začátkem července do aukce v Londýně a odborníci očekávají, že by se mohl vydražit až za 32 milionů dolarů (739 milionů korun). Informovala o tom agentura Reuters. ČTK Přečíst článek