Češi šetří. Obědvají v kanceláři, fastfoody a restaurace jsou na ústupu

Téměř polovina Čechů obědvá přímo v kanceláři a do firemních jídelen jich chodí jen pětina, ukazuje nový průzkum společnosti In Catering. Do restaurací chodí přibližně desetina Čechů a při výběru místa jsou nejdůležitějšími faktory kvalita jídla a cena, přičemž nejsilnějším motivátorem pro změnu oblíbené restaurace jsou akční ceny a slevy.

„Výsledky průzkumu ukazují, že skoro polovina Čechů preferuje obědvat v kanceláři, přičemž si jídlo buď nosí z domu, nebo využívají donáškových služeb,“ uvádí Luděk Vocílka, generální ředitel skupiny In Atering. V kanceláři totiž obědvá 42 procetn dotázaných. „Druhou nejčastější možností je obědvání ve firemní jídelně, kterou volí 21,8 procenta respondentů.

Do restaurací chodí již jen zhruba desetina pracovníc a pracovníků. Zajímavé je, že 13,6 procenta lidí neobědvá vůbec a pouze 5,5 procenta chodí na oběd domů,“ říká Vocílka. Při výběru místa pro oběd hrají klíčovou roli dva faktory: kvalita jídla a cena. Dalšími významnými faktory jsou nabídka jídel a vzdálenost od pracoviště, neboť většina respondentů je ochotna jít na oběd maximálně deset minut pěšky.

Co se týče denního rozpočtu na oběd, většina respondentů je ochotna utratit do 150 korun, zatímco třetina má limit do sta korun. Zaplatit více než 150 korun je připraveno čtvrtina dotázaných.

Kolik to bude stát?

"Lidé slyší na různé akční nabídky i v restauracích, proto se snažíme o různé slevové projekty, jako je například polévka zdarma, říká Jaromír Dušek, provozovatel, provozovatel restaurace v České Lípě a dodává, že hosté opravdu své obědové návštěvy restaurací výrazně omezili.

Jiného názoru je Michal Kučera, který provozuje jídelnu s rozvozem nedaleko Kladna. "Zájem o naše rozvozy, i návštěvnost jídelny roste. Všechno je to o kvalitě a cenách. Když vaříme ve velkém několik jídel, tak můžeme s cenou dolů," popisuje strategii Kučera s tím, že je pro něj v současnosti výhodou, že řada restaurací v okolí zkrachovala. Kromě jídelen jejich funkci v regionech přebírají i benzinové pumpy, které svou nabídku rozšiřují o gastronomii.

