Calypso je na cestě k ISS. Boeing to dokázal, bude konkurovat Muskově SpaceX

Vesmírná loď Starliner společnosti Boeing odstartovala k dlouho odkládanému prvnímu testovacímu letu s posádkou, který může firmu přiblížit k zajišťování pravidelných misí americké vesmírné agentury NASA. Dva američtí astronauti se Starlinerem míří na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS), aby mimo jiné prověřili fungování lodě při automatickém i ručním ovládání.

Reklama

Raketa s modulem Boeingu za slunečného počasí odstartovala z Kennedyho vesmírného střediska na Floridě podle plánu v 10:52 místního času (16:52 SELČ). Předpokládaná délka letu k ISS činí asi 24 hodin, poté se má plavidlo k orbitální stanici automaticky připojit. Posádka tam plánuje strávit asi týden a poté se vydat na zpáteční cestu.

„Calypso se vydala na cestu!“ uvedla po startu NASA s odkazem na jméno konkrétního modulu Starliner. V první fázi mise postupovala podle plánu a přibližně po 15 minutách letu se loď s posádkou oddělila od poslední části nosné rakety vyrobené firmou United Launch Alliance (ULA), což je společný podnik Boeingu a zbrojovky Lockheed Martin. Asi po půl hodině přišlo oznámení, že loď je na „stabilní orbitě“, což spustilo oslavy v řídicím středisku na Floridě.

NASA chce střídat lety SpaceX a Boeingu

Testovací let je předstupněm pro schválení kosmického plavidla pro pravidelné komerční lety. Boeing s ním chce konkurovat společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska, která aktuálně s lodí Crew Dragon a raketami Falcon dopravuje astronauty NASA na ISS a zpět. Jakmile bude Starliner v provozu, chce NASA střídat lety SpaceX a Boeingu.

Americká vesmírná agentura v této věci s Boeingem spolupracuje už deset let, během kterých ovšem projekt potkala řada problémů a odkladů. Dlouho očekávaný testovací let s posádkou zpozdily nejprve potíže při dvou zkušebních letech bez lidí na palubě, následně pandemie nemoci covid-19 a v poslední době také technické problémy. Naposledy byl start odložen v sobotu, a to jen několik minut před zážehem motorů.

Prvními dvěma lidmi, kteří ve Starlineru vzlétli do vesmíru, jsou veteráni NASA a bývalí zkušební piloti amerického námořnictva - velitel Barry "Butch" Wilmore a pilotka Sunita Williamsová. Osmapadesátiletá Williamsová má podle agentury Reuters zkušenostmi s řízením více než 30 různých typů letadel a od svého prvního letu v roce 2007 strávila ve vesmíru 322 dní. Jedenašedesátiletý Wilmore byl na orbitě 178 dní, poprvé se do vesmíru vydal v roce 2009.

Starliner může létat zcela autonomně, Williamsová a Wilmore jej ale budou v různých momentech pilotovat sami, aby prověřili manévrovací schopnosti plavidla. Také budou testovat vybavení včetně sedadel a obleků, zatímco týmy na Zemi budou monitorovat komunikaci a systémy na podporu života. Testy budou pokračovat i během pobytu dvojčlenné posádky na ISS, uvádí NASA.

Po konci testovací mise chce vesmírná agentura dokončit schvalovací proces pro Starliner, tak aby v něm mohli příští rok poprvé odstartovat astronauti ke klasické několikaměsíční misi na ISS.

Vesmírná loď Starliner od Boeingu nabírá další zpoždění. Jestli vůbec někdy odstartuje Zprávy z firem Vesmírná loď Starliner od společnosti Boeing nebude připravena k prvnímu letu s posádkou dříve než v březnu příštího roku. Zatím ale není jisté, kdy se nakonec kosmické plavidlo, které mělo původně odstartovat už loni, vypraví na svou první cestu. Během telekonference ohledně statusu Starlineru to uvedli představitelé amerického Národního úřadu pro letectví a vesmír (NASA) a zástupci Boeingu. ČTK Přečíst článek

Podivná úmrtí v Boeingu. Po krátké nemoci zemřel další whistleblower společnosti Zprávy z firem Po krátké nemoci zemřel bývalý auditor kvality u dodavatele společnosti Boeing, který vůči letecké společnosti vznesl vážná obvinění. Pětačtyřicetiletý Joshua Dean, který upozorňoval na výrobní vady letadel 737 MAX, se tak stal druhým whistleblowerem společnosti Boeing, který letos zemřel, uvedl list The Guardian. ČTK Přečíst článek

Yemi k Měsíci nakonec nepoletí. Soukromá mise dearMoon končí Enjoy Japonský miliardář Jusaku Maezawa zrušil misi dearMoon, která měla být první soukromě financovanou okružní cestou kolem Měsíce a v jejíž posádce vybrané z přibližně milionu uchazečů měl být také český choreograf Yemi A.D. Ten o zrušení cesty informoval ve videu na svém instagramovém profilu. ČTK Přečíst článek

Další výbuch SpaceX. Muskova raketa ani napotřetí nedokončila zkušební let Zprávy z firem Vesmírný dopravní systém Starship společnosti SpaceX ani napotřetí nedokončil zkušební let, když firma zhruba 50 minut po startu ztratila spojení s kosmickou lodí. Plavidlo, které chce SpaceX využít pro cesty na Měsíc či Mars, se sice dostalo do vesmíru a mnohem dál než při předchozích dvou pokusech, při opětovném návratu k Zemi ale bylo nakonec zničeno, uvedli komentátoři firmy v živém přenosu. Přesto během testovacího letu systém dosáhl několika klíčových úspěchů. ČTK Přečíst článek