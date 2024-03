Pražské hotely lákají na Velikonoce. Kromě skvělého jídla mají i program pro děti

Velikonoce jsou největším svátkem nejen pro křesťany, ale také pro hotely. S brunchovou nabídkou přicházejí i ty, které je pořádají jen výjimečně. Newstream.cz přináší výběr pražských hotelů a jejich velikonoční nabídky.

Mandarin Oriental

V Mandarin Oriental začíná velikonoční brunch v neděli v pravé poledne a potrvá tři hodiny. Nabídka předkrmů a hlavních jídel představí tradiční i méně tradiční pochoutky z masa, například jehněčí na rozmarýnu či paštiku z kuřecích jater. Mezi dezerty najdete nebude chybět mazanec a biskupský chlebíček, ale i mangový cheesecake nebo citronový koláč s pusinkami. Na spláchnutí bude výběr alkoholických i nealkoholických nápojů. Chybět nebude klasický domácí „vaječňák“, ale ani vína, prosecco, mimóza, mojito či domácí limonády. Brunch vyjde na 3600 korun, verze bez alkoholu na 2500 korun a pro děti od čtyř let je cena stanovena na 1250 korun.

V malostranském hotelu, kde se brunche konají jen o Vánocích a Velikonocích a nebude jen o jídle. Už v sobotu bude v lobby probíhat zdobení kraslic, během nedělního brunche pak děti mohou vyrazit do hotelových zahrad na lov velikonočních vajíček.

The Mozart

Kdo nerad vstává a brunch si vychutnává pomalu, měl by na velikonoční brunch vyrazit hotelu The Mozart. Brunch zde začne až ve 13 hodin a potrvá rovnou čtyři hodiny. Bufetovým stylem se budou podávat předkrmy a dezerty. Hlavní chod bude servírovaný a na výběr třeba bažantí consommé s jarní zeleninou a knedlíčky, jehněčí plec se špenátem nebo filet z lososa s parmazánovou polentou a brokolicí. Cena za dospělého je 1590 korun a pro děti od 5 do 10 let 750 korun. Dospělí mají v ceně i alkoholické nápoje, pro mladé strávníky bude k dispozici výběr nealkoholických nápojů.

Four Seasons

Dalším pražským hotelem, který pořádá brunche pouze u příležitosti křesťanských svátků, je Four Seasons. Startuje na Boží hod velikonoční půl hodiny po poledni v restauraci CottoCrudo a potrvá tři hodiny. Tým italské restaurace pod vedením šéfkuchaře Nicholase Trosiena připravil pro tuto příležitost speciální menu s výběrem vaječných pokrmů, italských sýrů, čerstvých ryb, mořských plodů a salátů. Chybět nebude ani Bloody Mary koutek.

Šéfcukrář Gianmarco Carandino se zaměřil na čokoládu, domácí sorbety a gelato nebo sicilské cannoli. Propojuje chutě jižní Itálie s českými velikonočními specialitami včetně beránka, mazance a koláčů. V případě příznivého počasí si hosté budou moci užít oslavy Velikonoc na terase s jedinečným výhledem na Pražský hrad a Vltavu. Brunch s exkluzivním výhledem přijde na 3750 korun, abstinenti 1500 korun ušetří.

Marriott

Během nedělního velikonočního brunche v restauraci The Artisan budou na hosty čekat velikonoční speciality. Těšit se mohou na špenátové rizoto nebo jehněčí kolínko s bylinkami, rybu na másle s fermentovanou zeleninou, tradiční kopřivovou nádivkou nebo mrkvový tatarák. Milovníky klasiky jistě potěší i králík na slanině nebo pražská šunka s hořčičným glazé. Velikonoční tradice mezi dezerty zajistí mazance, perníčky, linecké pečivo s meruňkovou marmeládou. Modernu zastoupí tematický mechový a mrkvový dort.

Cena je 1495 korun včetně alkoholických nápojů (1295 bez alkoholu), pro děti mezi 7 a 12 lety pak 645 korun.

Monkey Bar

V The Monkey Baru hotelu Falkensteiner se bude brunchovat celý prodloužený víkend. Od pátku až do pondělí mezi 12:30 a 15:30. Hosté se mohou těšit na vejce Benedikt podávaná na tradiční velikonoční nádivce či francouzský toast z tradičního českého mazance. Chybět nebude – pro Monkey bar – tradiční živá hudba. Dvouchodový servírovaný brunch s kávou či džusem přijde na 750 korun. Za další pětistovku lze přidat bezednou mimosu.