Bondův Aston Martin, kostýmy, hodinky či podepsané partitury. Christie´s chystá výroční aukci pro charitu

Skalní a také movití příznivci příběhů Jamese Bonda si mohou k letošnímu nadcházejícímu 60. výročí premiéry prvního filmu Dr. No pořídit suvenýr. V on-line aukci bude Christie´s dražit šedesátku předmětů, které se pojí s filmy o agentovi 007 a jejich tvůrci. Nejdražším předmětem sbírky, jejíž celková nabídková cena činí několik milionů liber, je jeden z osmi kultovních vozů Aston Martin použitých při natáčení zatím posledního, loňského filmu Není čas zemřít.

Aukce se budou konat ve dvou formách. První je online a potrvá od 15. září do 28. září. Ve stejném termínu se v londýnských galeriích Christie´s koná předprodejní výstava, na které bude možné si dané artefakty prohlédnout. 28. září pak celá výroční bondovská akce vyvrcholí živou dražbou v Londýně. „Výtěžek z živých a online aukcí bude věnován 45 charitativním organizacím,“ uvedla Christie´s na svých webových stránkách.

Celkem 60 položek pokrývá všech dosavadních 25 bondovek, největší pozornost je ale věnována té poslední, loňské Není čas zemřít. Mezi draženými předměty je několik automobilů, speciální obleky agenta Jejího Veličenstva, hodinky, fotoaparát Leica, filmové plakáty či podepsané hudební partitury a filmové klapky použité při natáčení. Šest z nabízených položek pak reprezentuje každého ze šesti herců, kteří Bonda ztvárnili – Seana Conneryho, George Lazenbyho, Rogera Moora, Timothyho Daltona, Pierce Brosnana a Daniela Craiga.

Podívejte se, co je ve výroční bondovské aukci Christie´s k prodeji:

Hlavním bodem prodeje je ikonický stříbrný Aston Martin DB5 (na snímku) – jediný kaskadérský vůz z Není čas zemřít, který byl uvolněn k veřejnému prodeji. Právě jeho dražba bude vrcholem živé aukce v Londýně 28. září. Automobil je jedním z pouhých osmi vyrobených speciálně pro dosud poslední bondovku. Značka Aston Martin je ovšem spjata s franšízou Jamese Bonda přes padesát let a dosud se objevila ve třinácti filmech.

Jako důkaz, že nyní prodávaný vůz byl použit pro natáčení, slouží imitace poškození na boku auta. Kaskadérské auto DB5 je vybaveno moderním 3,2litrovým řadovým zážehovým motorem spolu s manuální šestistupňovou převodovkou, díly karoserie jsou z uhlíkových vláken.