Biohacking: Jak GLP-1 a semaglutid ovlivňují chuť k jídlu i zdraví srdce

Léky jako Ozempic jsou velmi populární jako alternativní a jednoduchý způsob hubnutí. Tak se používají zejména v cizině, kde je možný lék s aktivní látkou semaglutid - Ozempic, Wegovy, Mounjaro - jednoduše zakoupit. Celosvětově poptávka po semaglutidech nyní výrazně převyšuje nabídku a tak v lépe regulovaných zemích, jako je i Česko, se předepisuje v drtivé většině pouze diabetikům, kterým je primárně určen. Řada světových celebrit se ale spoléhá na jeho účinky při hubnutí a udržení štíhlé postavy. Je to proto, že lék, kterýtakto dobře funguje na nadváhu tu opravdu ještě nebyl. Jak semaglutid působí a může průměrně zdravý člověk imitovat v běžném životě jeho efekt a účinky?

Semaglutid je syntetická, ale téměř totožná verze lidského přirozeného hormonu GLP-1 (glukagonu podobný peptid 1). Ten v těle funguje jako přirozený regulátor chuti k jídlu. Vylučuje se po jídle ve střevě a má hned několik mechanismů fungování. Zvyšuje sekreci inzulínu, ale vždy v reakci na již vyšší hladinu cukru v krvi, a zároveň snižuje vylučování glukagonu, který právě krevní cukr zvyšuje.

Díky vlivu GLP-1 se také jídlo pomaleji tráví, což pomáhá udržovat stabilnější hladinu cukru v krvi a udržuje déle pocit sytosti. GLP-1 a také semaglutid dále podporují kardiovaskulární systém - samozřejmě samotným hubnutím a udržením váhy na pro zdraví srdce vhodné úrovni - ale také dalšími fyzickými markery jako zvýšení cévního tonusu či pozitivním vlivem na ledviny. GLP-1 podporuje srdce a celkové zdraví také snižováním zánětu v těle a ve výzkumech se ukazuje, že ozdravuje mitochondrie tím, že je chrání před oxidačním stresem, podporuje jejich funkci a tvorbu. To znamená lepší produkci energie na buněčné úrovni, což se propisuje i do zvýšeného pocitu energie a vitality.

Biohacking: Chcete si udržet pevné zdraví až do stáří? Zabývejte se nutriční hustotou stravy Enjoy Nejjednodušší způsob, jak udržet své zdraví do co nejvyššího věku, či ho razantně zlepšit, zhubnout, získat dobrou náladu, je zabývat se nutriční hustotou stravy. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Lidský GLP-1 se metabolizuje v řádu minut, ale syntetický semaglutid vydrží v těle týden, proto se většinou aplikuje jako týdenní injekce. Semaglutid nefunguje ve vlnách jako přirozený GLP-1, ale udržuje nízkou stabilní hladinu, díky čemuž předchází vzniku přecitlivělosti receptorů. Fakt, že GLP-1 funguje v těle jen chvilku po jídle, nese evoluční informaci: pocit plnosti by neměl být dlouhodobý, čímž by bránil další příležitosti ke konzumaci jídla. To by z dlouhodobého hlediska znamenalo jisté vyhynutí našeho druhu. V dnešní době, která je poznamenaná přejídáním a průmyslově vyráběným jídlem, tento mechanismusale minimálně v rozvinutých zemích představuje opačný problém.

Výbornou zprávou je, že existuje řada lifestylových opatření, která nám umožní zvýšení GLP-1 přirozeně v těle bez nutnosti injekcí semaglutidu. Samozřejmě to bude vždy mentálně těžší, než jednou týdně vpravit lék do těla, ale pro zdravého člověka, který chce jen trochu shodit, to je vždy lepší přístup. Nejen pro benefity hezčí postavy a pevnějšího fyzického zdraví, ale i pro mentální posílení a díky zvýšení dopaminu i finálně lepší náladu.

GLP-1 se tvoří v dolní části tenkého a v celém tlustém střevě a výrazně reaguje na přítomnost vlákniny, a to zejména té prebiotické, která je v ovesných vločkách, luštěninách, česneku, pórku, topinamburech, artyčoku a v čekance. Současně takové potraviny milují bakterie v našem střevním mikrobiomu jako Bifidobakterie a Akkermansia muciniphila, které dále podporují přirozenou tvorbu GLP-1 tím, že zajišťují vhodné prostředí pro fermentaci vlákniny a zároveň ovlivňují integritu sliznice a její imunitní odpovědi.

Tajemství miliardáře Johnsona, který chce žít věčně. Bere léky na cukrovku Enjoy Bryan Johnson, podnikatel, jehož priorita je zůstat na světě co nejdéle, ideálně věčně. Do toho investuje dva miliony dolarů ročně, podstupuje řadu procedur a jí hrsti pilulek. Ve vlastním návodu, jak žít, přiznává konzumaci doplňků stravy své značky, které prodává a také pár dalších produktů. Kromě volně prodejných doplňků stravy také bere léky, které jsou u nás na předpis. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Významnou roli hraje i fyzická aktivita. Bylo prokázáno, že i 30 minut svižné chůze může podpořit sekreci GLP-1 a intervalový trénink či střídání tempa funguje ještě lépe. Pro citlivost tkání na GLP-1 jsou vhodné delší pauzy mezi jídly (minimálně čtyři hodiny), nebo přerušované jedení, například osmi- až desetihodinové okno, ve kterém jíme, a po zbytek dne držíme půst. Existují i látky přírodního původu, které působí na sekreci GLP-1, nebo na zvýšení citlivosti tkání na jeho účinky. Patří sem například kurkumin a EGCG ze zeleného čaje, které aktivují buňky vylučující GLP-1. Rostlinný výtažek berberin, který se hodnotí jako přirozená alternativa semaglutidu, může být jeho zajímavou přírodní alternativou, protože i když funguje jiným mechanismem, rovněž pomáhá zlepšovat energetický metabolismus a inzulinovou citlivost.