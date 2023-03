Benátky nechtějí být jenom pro turisty, omezí krátkodobé pronájmy bytů

Italské Benátky chtějí omezit krátkodobé pronájmy bytů turistům. Starosta města Luigi Brugnaro deníku Quotidiano nazionale řekl, že radnice chystá nařízení, podle kterého budou moci majitelé nemovitostí nabízet krátkodobý pronájem nanejvýš 120 dní v roce. Nová pravidla mají pomoci zabránit vylidňování historického centra.

„Nechceme, aby se město a laguna staly pouze místem pro turisty. To nepřipustíme. Musí to být i město pro místní, pro studenty a pro ty, kdo tu chtějí bydlet celý rok,” řekl starosta, podle nějž Benátky chtějí ukázat cestu i dalším italským městům, která bojují s obrovským návalem turistů.

Brugnaro také varoval, že úřady budou na dodržování pravidel krátkodobých pronájmů pečlivě dohlížet. „Kdo se rozhodne pronajímat na 120 dní, musí vědět, že zbývajících 245 dní může stát přede dveřmi policie a kontrolovat,” řekl.

Nadměrný turismus chtějí Benátky regulovat i díky vstupnému do města, jeho zavedení už ale několikrát odložily. Původní nařízení počítalo s poplatkem od tří do deseti eur na osobu a den (od 70 do 240 korun) a zavedením maximální kapacity návštěvníků.