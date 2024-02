FOTOGALERIE: Na skok v Liverpoolu. Ve městě Beatles, fotbalu a Batmana

Když se mluví o Liverpoolu, bývá to takřka výhradně v souvislosti s fotbalem, někdy se skupinou Beatles, která odtud pochází. Město na hranici severozápadní Anglie a Walesu však nabízí mnohem víc.

Místní o sobě rádi říkají, že nejsou ani z Anglie, ani z Walesu, jsou prostě z Liverpoolu. To jen potvrzuje, že město v obrovské deltě řeky Mersey je osobité. Jste sice daleko od Londýna, Oxfordu a dalších obvyklých turistických cílů, ale přesto je tu znát atmosféra velkoměsta. V minulém století si zažilo velký hospodářský úpadek a občanský neklid, což vyústilo v to, že se populace z více než 800 tisíc ve třicátých letech zcvrkla na ani ne půl milionu. Nyní se však zdá, že zase přišly lepší časy a spolu s hodinu vzdáleným Manchesterem je Liverpool centrem regionu.

FOTOGALERIE: Prohlédněte si autorské fotografie z Liverpoolu

Památky z dávné historie tu nečekejte. Až do devatenáctého století byl Liverpool relativně nevýznamnou periferií na břehu Irského moře, ještě po roce 1800 tu žilo jen kolem třiceti tisíc lidí. Až rozmach obchodu (včetně toho s otroky) a námořní dopravy z něj udělal přístav světového významu. Největší dominanty na nábřeží pocházejí dokonce až ze začátku minulého století. První z „Tři grácií“ je budova vedení přístavu. Nejfotogeničtější je Royal Liver Building s parametry mrakodrapu a s dvojicí bájných ptáků (Liver birds) s mořskou řasou v zobáku.

Třetí budovou je bývalé ústředí lodní linkové společnosti Cunard, což je připomínka jedné historické etapy města. Jen přes ulici v mnohem střízlivějším domě sídlila White Star Line, se kterou první jmenovaná firma soutěžila v rychlosti překonávání Atlantiku. Právě Liverpool byl domovským přístavem Titanicu, ačkoli tehdy už linky startovaly spíše ze Southamptonu. Když se se vedení White Star Line po katastrofě chystalo přečíst jména mrtvých, prý kvůli rozčílenému davu ani nešlo ven, ale zůstalo raději na balkoně.

Fotbal, hudba a katedrály

Kromě fotogenického pobřeží a fotbalových klubů FC Liverpool a Everton se město může chlubit největším počtem národních muzeí hned po Londýně. Je tu muzeum vývoje města, které je zajímavější, než jak zní třeba i z popisu v tomto textu, námořní expozice včetně Titanicu, galerie umění a severskou pobočku tu má i slavná Tate, i když je momentálně v rekonstrukci. A nejlepší na tom je, že jsou všechna zadarmo.

Na své si přijdou milovníci The Beatles, mohou se projít třeba po proslavené ulici Penny Lane či zaskočit do dvou „broukům“ věnovaných muzeí. V někdejším ústředí Cunardu je i širší expozice britské hudby, která však za vynaložené peníze úplně nestojí. Několik originálních kostýmů Davida Bowieho či Freddieho Mercuryho za sklem, to není úplně zážitek, a to autor tohoto textu tvrdí jako člověk, jehož obdiv k Bowiemu hraničí s obsesí.

Další položkou na programu musí být dvojice katedrál. Na přelomu devatenáctého a dvacátého století si v překotně rostoucím městě řekli, že je třeba mít pořádnou katedrálu. Stavbu tehdy anglikáni svěřili teprve jednadvacetiletému architektu Gillesu Gilbertu Scottovi, mimo jiné autorovi designu ikonické britské červené telefonní budky. Scott vytvořil vskutku monumentální osmý největší kostel světa.

Katolíci se pokoušeli své bratry trumfnout s návrhem rovněž známého Edwina Lutyense. Pokud by se realizoval, vyrostl by v Liverpoolu druhý největší kostel hned po vatikánské bazilice sv. Petra. Zdroje financování se ale nikdy nenašly, a tak museli věřící vzít za vděk menší, ale zato extravagantnější stavbou z šedesátých let. Která ze dvojice katedrál je lepší, nechť posoudí každý sám, ovšem lidé říkají, že anglikánská je až moc velká a katolická až moc, jak to napsat jemně… no prostě ošklivá.

New York? Moskva? Ne, jen Liverpool

Liverpool je také oblíbeným místem pro filmaře, snímků se tu díky rozmanitým lokacím natáčí desítky. Monumentální budovy ze začátku minulého století totiž připomínají New York z třicátých let či Washington (třeba v Koruně), malebná georgiánská čtvrť zase vybízí k filmování příběhů z viktoriánského Londýna, občas se město vydává dokonce i za Moskvu.

Z nejznámějších filmů lze zmínit třeba Harryho Pottera a velmi pohodlně jde Liverpool poznat v nejnovějším Batmanovi s Robertem Pattinsonem v hlavní roli. Zmíněnou Liver Building štáb využil jako policejní ředitelství a maskovaný hrdina se proháněl mimo jiné pod jejími gigantickými opeřenci. Tmavé postranní uličky zase skvěle zapadají do představ zločinem sužovaného Gothamu. Zvláště v šeru a dešti je skoro slyšet šum netopýřích křídel.

A komu neimponuje nic výše uvedeného, tak mu ještě zbývá nakupování. Místní centrum Liverpool One je největším centrem pod širým nebem ve Spojeném království.