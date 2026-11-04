Levné nákupy z Číny zdražují. České e-shopy ale nemají jistý návrat zákazníků
Čínským tržištím přibývá v Evropě další překážka. Od listopadu se k clu přidává poplatek dvou eur za položku celního prohlášení, který může citelně prodražit zejména levné drobnosti. České e-shopy tak dostávají před Vánoci šanci získat část zákazníků zpět. Velké zahraniční platformy však mohou část nákladů nést samy nebo přesunout více zboží do evropských skladů. A část lidí si levné drobnosti jednoduše nekoupí.
Nejlevnější zboží z čínských tržišť přichází o část své hlavní výhody. Od 1. listopadu podléhají internetové nákupy dovážené přímo spotřebitelům ze zemí mimo Evropskou unii manipulačnímu poplatku dvě eura za položku celního prohlášení. Ten se přidává k paušálnímu clu tři eura, které od července platí pro zásilky do 150 eur. Nový poplatek tuto hodnotovou hranici nemá.
Pro české e-shopy přichází změna před nejdůležitější částí roku. Dodatečné náklady mohou zmenšit cenový náskok zahraničních platforem právě ve chvíli, kdy lidé začínají nakupovat vánoční dárky.
Levné zásilky z internetových obchodů se pro Evropskou unii mohou stát vydatným zdrojem příjmů. Podle dokumentu Evropské komise, do kterého nahlédla agentura Reuters, by poplatky mohly unijnímu rozpočtu přinést až šest miliard eur ročně, tedy zhruba 146 miliard korun. K červencovému clu se od listopadu přidává manipulační poplatek. Čínské platformy reagují slevami i rozšiřováním evropských skladů.
Levné nákupy z Temu a Sheinu mají přinést EU miliardy. Přibývá další poplatek
Politika
Levné zásilky z internetových obchodů se pro Evropskou unii mohou stát vydatným zdrojem příjmů. Podle dokumentu Evropské komise, do kterého nahlédla agentura Reuters, by poplatky mohly unijnímu rozpočtu přinést až šest miliard eur ročně, tedy zhruba 146 miliard korun. K červencovému clu se od listopadu přidává manipulační poplatek. Čínské platformy reagují slevami i rozšiřováním evropských skladů.
„Největší dopad očekávám u drobného a levného zboží, kde i několik desítek korun navíc může výrazně ovlivnit rozhodování zákazníka,“ říká Tomáš Čupr, ředitel marketingové agentury PPC Profits.
Dvě eura přitom nejsou konečným účtem za celý balík. Poplatek se počítá podle položek celního prohlášení. Zásilka se dvěma košilemi, třemi svetry a jedním kloboukem tak podle příkladu nizozemské celní správy obsahuje tři položky a poplatek činí šest eur. Pokud na ni dopadá také červencové paušální clo, připočítá se dalších devět eur.
Každý snad už dnes ví, že si má při nakupování dávat velký pozor na zloděje a v e-shopech na internetové podvodníky. Přesto se obětí podvodníků stává každoročně v předvánočním čase velké množství lidí. Zeptali jsme se proto bank, které podvody jsou při nakupování dnes „nejvíce v kurzu“ a co je třeba si nejvíce ohlídat, abyste si zbytečně nepokazili shánění dárků a nejhezčí svátky roku.
Na jaké podvody v e-shopech si dát letos před Vánoci pozor
Money
Každý snad už dnes ví, že si má při nakupování dávat velký pozor na zloděje a v e-shopech na internetové podvodníky. Přesto se obětí podvodníků stává každoročně v předvánočním čase velké množství lidí. Zeptali jsme se proto bank, které podvody jsou při nakupování dnes „nejvíce v kurzu“ a co je třeba si nejvíce ohlídat, abyste si zbytečně nepokazili shánění dárků a nejhezčí svátky roku.
Kolik z těchto nákladů nakonec zaplatí zákazník, záleží na prodejci. Platformy mohou část poplatků nést samy, aby si udržely cenovou výhodu.
Zákazníci odcházejí. Část ale nenakupuje jinde
Čínská tržiště už podle říjnového průzkumu Ipsosu pro logistickou společnost DODO čelí změně nákupního chování. Z jejich dosavadních zákazníků jich 32 procent uvedlo, že tam přestalo nakupovat, dalších 35 procent objednává méně často. Průzkum vznikl ještě před zavedením listopadového poplatku.
Pro domácí obchodníky jsou podstatná především čísla o tom, kam se zákazníci přesouvají. Z lidí, kteří nákupy na čínských tržištích omezili, nyní 24 procent pořizuje stejné zboží na českých e-shopech. Dalších 16 procent zamířilo do jiných internetových obchodů v EU a 11 procent do kamenných prodejen. Největší z uvedených skupin, 27 procent, však takové věci přestala kupovat úplně.
„Samotná regulace jim ale dlouhodobou konkurenční výhodu nezajistí. Cena je totiž jen jedním z faktorů, podle kterých se zákazníci rozhodují,“ upozorňuje provozní ředitel skupiny DODO Peter Menky.
Výpadek objednávek čínských prodejců se tak automaticky nepromění v tržby jejich českých konkurentů. Ti musí zákazníkům nabídnout důvod, proč nakoupit právě u nich.
Samotná cena nestačí
Pokud se ceny přiblíží, větší roli mohou hrát rychlost doručení, zákaznický servis nebo snadnější reklamace. Právě v těchto službách vidí Čupr příležitost pro domácí obchodníky. Před očekáváním rychlého obratu ale varuje. „Nečekám ale, že se zákazníci začnou masově vracet k českým obchodníkům. Čínské platformy mají stále velmi silnou pozici a dokážou rychle reagovat na změny trhu.“
Menky zdůrazňuje především pohodlí při doručování. „Zákazníci dnes nechtějí pouze rychlé doručení, ale především možnost rozhodnout se, kdy jim zboží dorazí,“ říká. DODO v této souvislosti prosazuje doručování ve vybraných časových oknech.
Česká e-commerce přitom rostla už před zavedením nových dovozních pravidel. Podle APEK a Heureky dosáhla v roce 2025 obratu 206 miliard korun, meziročně o šest procent více.
Čínské platformy mohou být blíž
Zahraniční tržiště mají možnost, jak dopad nového poplatku omezit: posílit evropské sklady. Manipulační poplatek se podle estonské celní správy vztahuje na zásilky od firem přímo spotřebitelům, nikoli na obchod mezi podniky.
„Pokud je zboží již řádně dovezené a proclené v EU, následný prodej z evropského skladu není stejnou situací jako přímá zásilka z Číny koncovému zákazníkovi,“ vysvětluje Čupr. „Nejde tedy automaticky o nelegální obcházení pravidel, ale o přizpůsobení obchodního modelu.“
Pro české e-shopy by taková změna znamenala další tlak. Zahraniční konkurence by mohla zároveň zrychlit doručování a oslabit jednu z jejich dosavadních výhod.
Poplatek navíc sám o sobě neřeší dodržování pravidel na evropském trhu. Jeho výnos má pomoci financovat kontroly dováženého zboží. Právě jejich důslednost bude podle Čupra rozhodující když říká: „Pokud mají mít evropští obchodníci skutečně férovější podmínky, musí se vedle cel a poplatků důsledně kontrolovat také bezpečnost výrobků, dodržování evropských předpisů a daňové povinnosti.“