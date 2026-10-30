Levné nákupy z Temu a Sheinu mají přinést EU miliardy. Přibývá další poplatek
Levné zásilky z internetových obchodů se pro Evropskou unii mohou stát vydatným zdrojem příjmů. Podle dokumentu Evropské komise, do kterého nahlédla agentura Reuters, by poplatky mohly unijnímu rozpočtu přinést až šest miliard eur ročně, tedy zhruba 146 miliard korun. K červencovému clu se od listopadu přidává manipulační poplatek. Čínské platformy reagují slevami i rozšiřováním evropských skladů.
Na levné objednávky ze zahraničních e-shopů dopadá další náklad. Evropská unie od 1. července vybírá clo tři eura za každou položku v zásilce v hodnotě do 150 eur. Od 1. listopadu k němu přibude manipulační poplatek dvě eura za položku. Opatření zasahuje především čínské internetové platformy, jako jsou Temu a Shein, jejichž levné zboží zaplavuje evropský trh.
Jen loni do unie dorazilo 5,8 miliardy zásilek v hodnotě do 150 eur, meziročně o 26 procent více. Podle Evropské komise byla většina z nich deklarována v nižší hodnotě, aby se dovozci vyhnuli clu. Nové poplatky mají vedle dopadů na obchodníky také výrazný rozpočtový potenciál. Dle dokumentu EK, který získala agentura Reuters, by mohly v letech 2028 až 2034 přinášet do unijního rozpočtu až šest miliard eur ročně.
Méně zásilek, přesto miliardové příjmy
Odhad už počítá s tím, že počet levných zásilek směřujících do EU bude postupně klesat, jak se obchodníci novým pravidlům přizpůsobí. Výše budoucích příjmů ale zůstává nejistá. Mluvčí komise se k odhadu odmítl vyjádřit a jiný unijní úředník na páteční tiskové konferenci upozornil, že tržby z elektronického obchodu nelze předem odhadnout.
Alena Schillerová při návštěvě pražské Sapy přesvědčovala obchodníky, že návrat elektronické evidence tržeb zvládnou i s chytrým telefonem. Za pozornostmi kolem „tety Aleny“ ale zůstává praktická otázka: jaké řešení si podnikatelé vyberou a kolik za něj zaplatí. Příležitost oslovit je využívá také Global Payments, partner setkání a dodavatel platebních a pokladních systémů.
OBRAZEM: Po návštěvě „tety Aleny“ přijde účet za EET. V Sapě jsou ve hře i nové pokladny
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Alena Schillerová při návštěvě pražské Sapy přesvědčovala obchodníky, že návrat elektronické evidence tržeb zvládnou i s chytrým telefonem. Za pozornostmi kolem „tety Aleny“ ale zůstává praktická otázka: jaké řešení si podnikatelé vyberou a kolik za něj zaplatí. Příležitost oslovit je využívá také Global Payments, partner setkání a dodavatel platebních a pokladních systémů.
Evropská opatření navazují na podobný postup Spojených států. Washington loni zrušil osvobození levných internetových objednávek od cla v reakci na obavy z nekalé konkurence a nebezpečných výrobků.
O rozdělení peněz se ještě bude jednat
Komise předpokládá, že přibližně 90 procent vybraných poplatků zamíří do rozpočtu EU a zbývajících deset procent připadne členským zemím. Poměr se však ještě může změnit. Jednání o unijním rozpočtu na období 2028 až 2034 pokračují a jednotlivé státy mohou požadovat větší podíl na výnosech. V současnosti si ponechávají 25 procent poplatků.
Temu nabízí slevy, Shein rozšiřuje sklady
Čínské platformy už hledají způsoby, jak dopady nových nákladů zmírnit. AliExpress ze skupiny Alibaba rozšiřuje skladové kapacity v Evropě, zároveň ale varuje, že poplatky zatíží nízkopříjmové domácnosti. Temu některým zákazníkům nabízí slevy, které mají dodatečné náklady vykompenzovat. Shein rozšiřuje sklady v Polsku a chce si udržet konkurenceschopné ceny i rychlost dodávek.
V odlišné situaci je americký Amazon. Podle svého vyjádření expeduje 97 procent zboží prodávaného v EU ze skladů uvnitř unie. Nová opatření se ho proto mají dotknout jen omezeně.