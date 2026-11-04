Zdravotnictví dostane miliardy navíc. Pacient nic nepozná, varuje opozice
Stát má příští rok poslat do zdravotnictví za děti, seniory a další státní pojištěnce zhruba o 13 miliard korun více. Sněmovna schválila navýšení, proti původnímu vládnímu plánu ho ale o osm miliard zmenšila. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch slibuje vyrovnané hospodaření systému, z opozice zní varování, že další peníze samy o sobě lepší péči nezajistí.
Státní platby za důchodce, děti, studenty či nezaměstnané mají v příštím roce vzrůst výrazně více, než by zajistila automatická valorizace. Sněmovna schválila novelu, která má do zdravotnictví přinést navíc přibližně 13 miliard korun. Původně vláda počítala s růstem o 21 miliard, koalice však částku snížila s odkazem na očekávaný vyšší výběr pojistného a rostoucí počet pečujících osob, za které pojistné rovněž hradí stát. Předlohu nyní posoudí Senát.
Vojtěch chce vyrovnat účty zdravotnictví
Zvýšení státních plateb má pomoci stabilizovat veřejné zdravotní pojištění, které letos podle podkladů počítá se schodkem 15 miliard korun. „Návrh cílí na to, abychom měli v příštím roce poprvé po několika letech vyrovnanou bilanci hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Pro novelu vedle koaličních zákonodárců hlasovala také část poslanců opozičních STAN a KDU-ČSL.
Ministerstvo zdravotnictví má příští rok hospodařit s 13,04 miliardy korun, jen o málo více než letos. Uvnitř rozpočtu se ale chystají výrazné přesuny. Končí financování projektů z Národního plánu obnovy, přibude naopak na národní investice, elektronizaci i platy. Ministr Adam Vojtěch tvrdí, že resort bude mít reálně o 2,2 miliardy korun více.
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Politika
Ministerstvo zdravotnictví má příští rok hospodařit s 13,04 miliardy korun, jen o málo více než letos. Uvnitř rozpočtu se ale chystají výrazné přesuny. Končí financování projektů z Národního plánu obnovy, přibude naopak na národní investice, elektronizaci i platy. Ministr Adam Vojtěch tvrdí, že resort bude mít reálně o 2,2 miliardy korun více.
Původní vládní návrh počítal s měsíční platbou 2479 korun za jednoho státního pojištěnce místo letošních 2188 korun. Po schválené úpravě má podle výpočtu ČTK platba činit 2368 korun, tedy meziročně o 180 korun více. V roce 2028 by zůstala na stejné úrovni jako příští rok.
Méně od státu, více z pojistného
Snížení původně navržené částky prosadil ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný (Motoristé). Jeho pozměňovací návrh počítá s tím, že vyšší výběr pojistného a další příjmy přinesou systému přibližně pět miliard korun navíc. Další zhruba tři miliardy mají přibýt díky zvýšení počtu státních pojištěnců v kategorii pečujících osob.
Celkové příjmy veřejného zdravotního pojištění mají podle údajů uvedených v pozměňovacím návrhu v roce 2027 dosáhnout 605 miliard korun. To představuje meziroční nárůst o 50,2 miliardy korun.
Systém peníze spolkne, obává se opozice
Část opozice upozorňuje, že samotné přidávání peněz problémy zdravotnictví nevyřeší. Bývalý ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) se obává, že se debata o dalším zvyšování státních plateb bude příští rok opakovat. Podle něj mají kvalitu, dostupnost a efektivitu péče zajišťovat zdravotní pojišťovny.
Zdenka Němečková Crkvenjaš (ODS) označila za chybu posílání dalších peněz do systému, který je spolkne, aniž by pacient pocítil změnu, a vyzvala ke zvýšení efektivity. Také Lucie Sedmihradská (STAN) požadovala pravidla, která zajistí udržitelné hospodaření. Vojtěch připustil, že novela není dlouhodobým řešením, a odkázal na přípravu několika reformních zákonů. „Míříme k tomu, abychom zdravotnictví zefektivnili,“ zdůraznil.
Automatická valorizace se má vrátit až v roce 2029
Novela dočasně přerušuje automatickou valorizaci plateb za státní pojištěnce, která funguje od roku 2024. Ta by příští rok podle podkladů přinesla zdravotnictví navíc přibližně 3,2 miliardy korun. Mechanismus zvyšování plateb o inflaci a polovinu růstu reálné mzdy se má znovu uplatnit od roku 2029.
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Největší investice do české onkologické péče za poslední roky je dokončena. Nové Národní onkologické centrum v Motole má zvýšit kapacitu péče o pacienty s nádorovým onemocněním o 40 procent. Projekt za téměř pět miliard korun vznikal pod tlakem evropských termínů, během korupční kauzy bývalého vedení nemocnice a krátce před otevřením jej zasáhl požár.
Sněmovna zároveň podpořila návrh poslanců STAN a KDU-ČSL v čele s Michaelou Šebelovou (STAN), který ruší pětiprocentní limit na příspěvky zdravotních pojišťoven pacientským organizacím z fondu obecně prospěšných činností. Pojišťovny by tak mohly o výši podpory rozhodovat podle aktuálních potřeb. Druhou část návrhu, která by ministerstvu zdravotnictví umožnila upravit příspěvky vyhláškou, poslanci odmítli.