Z lidí vylákali miliardy a spadli do konkurzu

Firmu J.O. Investment z kauzy údajných investičních podvodů za 2,4 miliardy korun poslal Městský soud v Praze do konkurzu. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku, na které jako první upozornil server Seznam Zprávy.

Policie zadržela na účtu J.O. Investment asi 990 milionů korun. Další majetek firma nemá, ale v trestním řízení bylo zjištěno, že z peněz firmy byly nakoupeny domy, luxusní auta či šperky za více než 338 milionů korun. Manažeři firmy byli loni obžalováni z podvodů a praní špinavých peněz, hrozí jim až deset let vězení. Podle vyšetřovatelů podvedli nejméně 3900 klientů.

Konkurz je likvidační způsob řešení úpadku, kdy se rozprodá majetek dlužníka. Oficiálně má J.O. Investment pouze zmíněných zhruba 990 milionů korun na účtu. Část z toho je v cizích měnách, takže se hodnota financí v korunách může měnit.

Podle soupisu v insolvenčním rejstříku ale bylo z účtu společnosti použito dohromady asi 338,4 milionu korun na nákupy majetku pro různé osoby, u kterých není jasné, zda měly vůbec na peníze od firmy nějaký nárok. Za zmíněné peníze byly nakoupeny domy, byty a pozemky, luxusní auta značek jako Rolls-Royce a Ferrari, více než stovka kusů drahých kovů, drahokamů, hodinek a šperků i pět obrazů.

Obžalovaní podle předběžného insolvenčního správce v trestním řízení opakovaně tvrdili, že J.O. Investment má k dispozici také účet u Bank of America, na kterém je v australských dolarech v přepočtu asi 3,5 miliardy korun. Podle vyšetřovatelů ale obžalovaní nepředložili žádný důvěryhodný důkaz o existenci tohoto účtu nebo zmíněných miliard v dolarech a tvrzení obžalovaných neodpovídá ani žádný finanční tok firmy.

Firma podle dřívějších informací policie nabízela investice na světových burzách s nereálnými výnosy. Obchodní model J.O. Investment měl podle detektivů znaky Ponziho schématu, tedy takzvaného letadla či pyramidy. Princip těchto podvodů spočívá v tom, že investoři svěřují své peníze investičnímu fondu s vidinou vysokého zhodnocení, ale provozovatel fondu si peníze místo investování nechá a vyplácí z nich jen část některým investorům jako údajný zisk z investic za účelem nalákání dalších klientů. Ve chvíli, kdy už ve fondu nezbudou žádné peníze, zkrachuje.

V kauze kolem J.O. Investment byli obviněni v únoru 2020 tři lidé a později ještě čtvrtý člověk. Policistům se mezitím hlásili další poškození, takže jejich počet vzrostl z policií původně uváděných asi 2000 na skoro čtyři tisícovky a způsobená škoda ze zhruba jedné miliardy na 2,4 miliardy korun. V říjnu 2021 pak byli v případu obžalováni čtyři lidé, z nichž tři byli podle předchozích informací policie manažery J.O. Investment. V listopadu 2021 poté jeden z klientů firmy, který přišel o investované peníze, podal na firmu insolvenční návrh. Letos 16. listopadu pak soud rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek J.O. Investment.

„Myslím, že čekání na odškodnění v trestním řízení by bylo v tomto případě jen marným čekáním na Godota. V trestním řízení jsme nároky našich klientů sice uplatnili, ale spíše z opatrnosti,” uvedl právní zástupce části poškozených klientů Michal Žižlavský. Trestní proces podle něj není stavěný na to, aby policisté vyslýchali tisíce věřitelů a poté vyhodnocovali oprávněnost jejich pohledávek. Trvalo by to dlouhé roky, během nichž hodnota investovaných peněz mizí kvůli inflaci. Žižlavský chce proto postupovat podobně jako v kauze investiční společnosti Growing Way, která rovněž fungovala na Ponziho schématu. „Zde jsme dosáhli uvolnění zajištěných prostředků ve prospěch insolvenčního řízení a po uplynutí jednoho roku dostávají věřitelé zpět 60 procent svých peněz,” dodal.

Věřitelé, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky vůči firmě mají od verdiktu soudu lhůtu dva měsíce, aby ještě podali přihlášky. Soud vyzval věřitele, aby si případně zvolili společné zástupce.

