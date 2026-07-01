Karel Pučelík: Vláda se chystá zničit český venkov. Rozparceluje ho mezi agrobarony?
Na ministerstvu zemědělství prý v tichosti vzniká návrh, který by v konečném důsledku mohl přihrát tisíce hektarů půdy největším konglomerátům. Podle kritiků omezí vlastnická práva drobných majitelů, následně pak bude vytlačoval z trhu malé zemědělce. Přitom český venkov potřebuje něco docela jiného, než aby se pole stala rejdištěm agrobaronů.
V médiích se objevila zpráva, že vláda chystá zákon zavádějící předkupní právo na zemědělskou půdu. Mohlo by to vypadat tak, že pokud bude chtít vlastník půdu prodat, musí dát nejdříve vědět tomu, kdo na ní hospodaří. V zemi, kde se velká část obdělávané půdy pronajímá, by to znamenalo obrovský zásah do vlastnických práv, posílilo byrokracii a znepříjemnilo život obyčejným lidem.
Z této varianty předlohy by profitovaly zejména velké subjekty. Aktuálně půdu vlastní vedle velkých podniků i tisíce menších a středních vlastníků. Ti k ní přišli třeba při porevolučních restitucích nebo v rámci dědictví, přičemž to jsou zpravidla menší a územně roztříštěné kousky, mnohdy tvoří jen části větších polí. Sami majitelé na nich nehospodaří, doba malých záhumenků už je dávno pryč, ale pronajímají ji aktivním zemědělcům – těmi jsou často právě velké skupiny a firmy. Například Agrofert, JTZE nebo Úsovsko a další zemědělští giganti díky tomu hospodaří na obrovských lánech, aniž by je nutně museli celé vlastnit – ve skutečnosti vlastní jen zlomek půdy, na které hospodaří, jak uvádí server iRozhlas.
Ode dnešního dne nebude možné na obalech medu obecně uvádět, že pochází ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Cílem je zpřehlednit trh, na kterém se podle Agrární komory stále více objevuje med nejasného původu za podezřele nízké ceny. Podle včelařů bude ale záležet hlavně na spotřebitelích, zda budou kupovat český či dovážený med.
Konec anonymních medů. Včelaři varují, že zákazníka zajímá spíše cena než původ
Zprávy z firem
Ode dnešního dne nebude možné na obalech medu obecně uvádět, že pochází ze zemí EU nebo ze zemí mimo EU. Nová evropská vyhláška stanovuje povinnost uvést konkrétní zemi původu, kde byl med sebrán. V případě, že je zemí víc, všechny musí být uvedeny v sestupném pořadí podle jejich podílu na hmotnosti spolu s procentuálním údajem. Cílem je zpřehlednit trh, na kterém se podle Agrární komory stále více objevuje med nejasného původu za podezřele nízké ceny. Podle včelařů bude ale záležet hlavně na spotřebitelích, zda budou kupovat český či dovážený med.
Už teď jsou velcí hráči ve výhodě díky tržní síle, takže podmínky pronájmů a pachtů určují oni. Zmíněná novela by jim do rukou dala další karty. Pokud byste chtěli půdu obdělávanou některou z velkých skupin prodat, museli byste nejdříve dát nabídku jejím zástupcům, i kdyby o pole měl zájem soused hospodařící v souladu s vašimi hodnotami a s rodinnými a osobními vazbami k danému místu. A můžeme si být jisti, že v případě zájmu o pozemek „zemědělský korporát“ malého rolníka přeplatí vždycky. Asociace soukromého zemědělství k tomu tvrdí, že zákon majitelům jejich půdu znehodnotí.
Česká papalášská kultura
Z dat iRozhlasu vyplývá, že největší výhodu by díky předkupnímu právu dostal Agrofert. Že si kontroverzním legislativním kouskem pomůže zrovna firma premiéra Andreje Babiše (toho času ve svěřeneckém fondu), je samo o sobě podivné, a dost to vypovídá a naší papalášské kultuře. Ve větším obrázku je však i toto vedlejší. Alarmující je především to, jaký vliv mají v české politice i byznysu velké skupiny oligarchů. Politici jim tímto návrhem posílají „malou domů“.
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Petrostát Rusko se ocitl v plamenech. Končí „slavná“ éra ruské ropy?
Názory
Stále přesnější ukrajinské údery způsobily citelné škody ruskému ropnému průmyslu. Nedá se říct, že by pro něj byly likvidační, ale důležitý je také jejich psychologický efekt. Zda skončí „slavná“ éra ruské ropy, záleží na dalším vývoji. Mimo jiné i na tom, jak se k ruským fosilním palivům po válce postaví Evropa.
Výhoda předkupního práva by nevyhnutelně vedla k další centralizaci českého zemědělství a posílení velkých firem. Přitom zájmem českého venkova je vytvořit podmínky všem, kteří mají o tento nelehký způsob života zájem. Už nyní je u nás podíl menších rodinných farem menší, než je běžné na Západě. Velké firmy navíc k zemědělství mnohdy přistupují průmyslově, takže silnější pozice menších subjektů hospodařících udržitelně a ekologicky je žádoucí i z klimatického hlediska.
Vláda, která se verbálně staví do role ochránce obyčejných lidí a normálního způsobu života, tímto návrhem opět plánuje další dáreček pro bohaté a vlivné. Tentokrát se má dostat na agrobarony, obyčejní lidé zase ostrouhají. Místo toho, aby na venkově vzkvétala rozmanitost a vznikal prostor pro lokální iniciativu a podnikavost, hrozí, že se zemědělství stane dalším bitevním polem ekonomické nerovnosti.
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