Babišovu Agrofertu loni vzrostl zisk o pět miliard

Zisk holdingu Agrofert, působícího v zemědělství, potravinářství či chemii, loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun. Majitelem Agrofertu je předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš.

Letos očekává Agrofert zlepšení výkonnosti, a to především v segmentu výroby hnojiv. Pro tento segment byl loňský rok obtížný hlavně kvůli vysoké ceně zemního plynu v Evropě a také kvůli značným dovozům dusíkatých produktů z regionů mimo EU, a to zejména z Ruska.

Holding zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v ČR zhruba 18 tisíc. Patří tak k největším soukromým zaměstnavatelům v Česku.

