ČEZ chce koupit GasNet. Příští týden podá nabídku

ČEZ a soukromá investiční společnost CVC Capital usilují o GasNet. Nabídky chtějí podat příští týden. Spekuluje se o ceně v řádech vyšších desítek miliard korun.

Polostátní energetická společnost ČEZ a soukromá investiční skupina CVC Capital plánují příští týden podat konkurenční nabídky na českou plynárenskou distribuční síť GasNet. Uvedla to ve středu agentura Reuters s odvoláním na zdroje blízké jednání. Nabídky mají být podány do 26. ledna. ČEZ dnes podání nabídky nekomentoval, finanční ředitel společnosti Martin Novák však už loni v rozhovoru s ČTK zájem podniku o distribuční síť potvrdil.

GasNet vlastní prostřednictvím firmy Czech Gas Network Investments (CGNI) konsorcium investorů vedené firmou Macquarie Asset Management (MAM). Do konsorcia dále patří British Columbia Investment Management Corporation a Allianz Capital Partners.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Na distribuci plynu v ČR má podíl 80 procent.

Zástupci firem MAM, ČEZ, CVC a GasNet se na dotaz agentury Reuters k transakci odmítli vyjádřit. Ředitel strategie a místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani již loni v srpnu ale uvedl, že firma je připravena podat nabídku, pokud bude proces formálně zahájen.

Ředitel Patria Corporate Finance Petr Dědeček v srpnu odhadl, že cena společnosti může být lehce pod desetinásobkem provozního zisku EBITDA. Ten se u GasNetu pohybuje nad devíti miliardami korun.

Cenu GasNet může ovlivnit nově stanovená míra výnosnosti aktiv používaných energetickými společnostmi k regulované části jejich byznysu, tzv. WACC, o níž pro nové regulační období rozhodne Energetický regulační úřad. Hospodářské noviny nedávno uvedly, že distributoři plynu navrhují výrazně navýšení výnosnosti. To by zároveň zvýšilo prodejní cenu GasNetu. V zájmu potenciálních kupců tak naopak je, aby stanovená výnosnost byla co nejnižší.

Firmě GasNet předloni klesl čistý zisk na 1,89 miliardy korun, což je meziročně o 35 procent méně. Dalšími distributory plynu v Česku jsou EG.D ze skupiny E.ON v jižních Čechách a Pražská plynárenská distribuce v Praze.