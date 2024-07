Zelené sny Volkswagenu berou za své. Koncern zvažuje zavření evropského závodu na elektromobily

Automobilka Volkswagen zvažuje uzavření závodu své luxusní značky Audi v Bruselu. Důvodem je prudký pokles poptávky po drahých elektromobilech, které se zde vyrábějí. Volkswagen neuzavřel žádný závod téměř čtyři desetiletí, upozornila agentura Reuters.

Audi v úterý uvedla, že Volkswagen zvažuje, že předčasně ukončí výrobu modelů Q8 e-tron a Q8 Sportback e-tron. To jsou jediné modely, které se nyní v Bruselu vyrábějí. Audi tak nyní zahájí restrukturalizaci závodu a bude hledat alternativy pro jeho budoucnost. Může se však stát, že závod, který má zhruba 3000 zaměstnanců, bude nakonec uzavřen. Loni vyrobil 50 tisíc vozů.

Volkswagen naposledy uzavřel svůj závod v Alabamě, a to v roce 1988. Reuters také upozornil, že poslední šéf značky VW, který hrozil uzavřením závodu v Evropě, odstoupil několik měsíců poté, co tak učinil.

Automobilky masivně investovaly do kapacit a vývoje technologií. Těžce je tak zasáhla nižší poptávka po elektromobilech, než se očekávalo. Audi začátkem tohoto roku varovala, že její prodej letos klesne, protože pracuje na zavádění nových modelů a zároveň snižuje náklady.y

