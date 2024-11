Američané možná dostanou příspěvky na léky proti obezitě

Vláda amerického prezidenta Joea Bidena navrhla, aby státní zdravotní pojištění pokrývalo lidem s obezitou náklady na drahé léky na hubnutí. Změna by se mohla dotknout více než sedmi milionů seniorů či lidí s nízkými příjmy, odhaduje vláda. Americká média podotýkají, že plán nebude uveden do praxe před koncem Bidenova mandátu.

Návrh federálního ministerstva zdravotnictví se týká léků jako Ozempic nebo Wegovy, které zažívají v poslední době značnou popularitu. Přípravky imitují lidské hormony a vyvolávají pocit sytosti, což může vést i k 25procentnímu poklesu váhy, uvádí agentura AP. Dávky na jeden měsíc se však prodávají za stovky dolarů, pro mnohé Američany tak mohou být nedostupné.

Bidenova administrativa chce, aby se výrazně rozšířilo jejich pokrytí pod programy Medicare a Medicaid, které zajišťují zdravotní pojištění seniorům a chudším Američanům. Aktuálně hradí léky na hubnutí jen v některých případech, například diabetikům, nově by se ale pokrytí vztahovalo i na obezitu jako takovou, napsala agentura Reuters.

„Je to obrovská věc pro Američany, kteří si jinak tyto léky nemohou dovolit,“ řekl ministr zdravotnictví Xavier Becerra. Vláda podle tiskové zprávy Bílého domu odhaduje, že plán může usnadnit přístup k Ozempicu a dalším přípravkům až pro 7,5 milionu lidí. Některým z nich by vlastní výdaje klesly až o 95 procent, uvádí prezidentská kancelář.

Definitivní potvrzení nových pravidel se však podle amerického tisku čeká až těsně po odchodu Bidena z úřadu. Administrativa zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, která se ujme moci 20. ledna, přitom nemá povinnost dotáhnout návrh do konce, napsal list The Washington Post.

Postoj Trumpa není jasný

Jak se k hrazení léků na hubnutí staví Trump, není podle AP zcela jasné. Jeho nominant na ministra zdravotnictví Robert Kennedy ale patří k jejich kritikům. Místo příspěvků na léky skrze Medicare a Medicaid chce proti obezitě bojovat programy na podporu zdravého stravování a sportu.

Snižování ceny léků pro pacienty je jedním z hlavních prvků sociální politiky končícího prezidenta Bidena. Pro seniory s Medicare jeho vláda zastropovala cenu inzulinu na 35 dolarech (840 korun) měsíčně, také od příštího roku omezila celkové výdaje seniorů na léky na předpis a poprvé donutila farmaceutické společnosti vyjednávat o cenách léčiv v rámci programu Medicaid.

Nová iniciativa kolem léků na hubnutí by byla velmi nákladná. Ministerstvo zdravotnictví předpovědělo, že dvojici programů státního pojištění by v příštích deseti letech stála asi 35 miliard dolarů. Podle AP v tomto směru vláda má podporu skupiny zákonodárců, v níž jsou zastoupeni demokraté i republikáni, podle níž by pokrývání léků na hubnutí předešlo obrovským výdajům na léčbu chronických problémů vyplývajících z obezity.

Podle Bílého domu se odhaduje, že obézních je aktuálně 42 procent z více než 300 milionů obyvatel USA. To je skoro dvojnásobek oproti odhadovanému podílu lidí s obezitou v České republice.