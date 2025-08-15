Drama v bitcoinové kauze. Policie zadržela dárce Jiřikovského, utekl před ní na střechu
Národní centrála proti organizovanému zločinu nově zvlášť vyšetřuje praní špinavých peněz a nakládání s drogami.
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci ve čtvrtek pozdě večer uvedlo, že policie zasahuje v bitcoinové kauze, zajišťuje osoby a věci. Praní špinavých peněz a nakládání s drogami policejní Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) nově vyšetřuje zvlášť, doplnilo také.
Deník N dnes napsal, že policie v Břeclavi zadržela a obvinila dříve odsouzeného obchodníka s drogami Tomáše Jiřikovského, který daroval ministerstvu spravedlnosti bitcoiny v miliardové hodnotě. Podle serveru, který se odvolává na informace exmanželky Jiřikovského, kriminalisté muže obvinili z nedovoleného nakládání s drogami a legalizace výnosů z trestné činnosti. Jiříkovského exmanželka Deníku N popsala, že podle sousedů utekl před policií na střechu. Nakonec jej však zadrželi a obvinili.
„Policejní orgán Policie České republiky, Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, v současné době intenzivním způsobem provádí úkony trestního řízení v trestní věci, která souvisí s darováním bitcoinů ministerstvu spravedlnosti. Jsou prováděny jak úkony k objasnění věci, tak i úkony k zajištění osob a věcí v trestním řízení,“ uvedl na webu vrchní státní zástupce Radim Dragoun.
NCOZ se dosud věcí zabývala pro podezření ze zneužití pravomoci, legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. K aktuálnímu policejnímu zásahu Dragoun uvedl, že se týká podezření z legalizace výnosů trestné činnosti a nedovoleného nakládání s drogami. „Jde o trestní věc, která byla v nedávné době policejním orgánem vyloučena k samostatnému řízení ze společného řízení, jehož předmět je širší,“ dodal.
Výměna na spravedlnosti
Miliardový bitcoinový dar od Jiřikovského přijal pro ministerstvo spravedlnosti ministr Pavel Blažek (ODS), v červnu kvůli tomu skončil ve funkci. Jeho nástupkyně ve funkci Eva Decroix (ODS) nechala vypracovat audit kauzy, jehož první část auditorská firma Grant Thornton zveřejnila na konci července. Uvedla mimo jiné, že ministerstvo bitcoinový dar nemělo přijímat, protože vědělo o okolnostech, které naznačovaly existenci významného rizika, že dar může pocházet z výnosů trestné činnosti. Podle shrnutí první části auditu také existuje riziko naplnění skutkových podstat některých trestných činů.
Decroix chce příští týden také zveřejnit aktualizovanou časovou osu bitcoinové kauzy s více než 8000 položkami. Před týdnem zároveň označila za zcela nepravdivou spekulaci, že koordinátor objasňování kauzy David Uhlíř předčasně skončil ve funkci kvůli snaze ministerstva nezveřejňovat nepříjemná zjištění. Největší opoziční hnutí ANO požaduje kvůli kauze i konec ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), který byl podle něj do věci také zapojený.
Cena bitcoinu se vyhoupla na svůj nový historický rekord a překonala hranici 124 500 dolarů. Vývoj, jenž z velké části odráží rostoucí zájem velkých institucionálních hráčů, včetně státních institucí, je však bolehlavem alespoň pro jednoho z nich – a to pro český stát. S růstem ceny bitcoinu totiž stoupá potenciální ztráta, kterou český stát, tedy český daňový poplatník, utrpí v důsledku kauzy „Blažkovy bitcoiny“.
Bolehlav pro český stát. Kvůli růstu ceny bitcoinu narůstá ztráta z Blažkovy kauzy
Money
Cena bitcoinu se vyhoupla na svůj nový historický rekord a překonala hranici 124 500 dolarů. Vývoj, jenž z velké části odráží rostoucí zájem velkých institucionálních hráčů, včetně státních institucí, je však bolehlavem alespoň pro jednoho z nich – a to pro český stát. S růstem ceny bitcoinu totiž stoupá potenciální ztráta, kterou český stát, tedy český daňový poplatník, utrpí v důsledku kauzy „Blažkovy bitcoiny“.
Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování justice. Uvedl to bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř v prohlášení. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).
Uhlíř: Přijetí bitcoinu od narkobarona mohlo podkopat důvěru v českou justici
Politika
Ministerstvo spravedlnosti nemělo přijímat miliardový bitcoinový dar od odsouzeného obchodníka s drogami, a to hlavně kvůli možnému ohrožení důvěry veřejnosti v nezávislé fungování justice. Uvedl to bývalý koordinátor pro objasnění kauzy David Uhlíř v prohlášení. Žádné závažné skutečnosti, které nejsou známy z veřejných zdrojů, podle svých slov nezjistil. Kvůli spornému daru před prázdninami rezignoval ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).