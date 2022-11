Zastropovaní cen energií vstupuje do praxe. Dočkají se jej stovky tisíc klientů ČEZ

Společnost ČEZ začala započítávat zákazníkům s vyššími cenami energií do záloh vládou schválený strop pro dodávky elektřiny a plynu od listopadu. Úprava záloh se podle společnosti týká stovek tisíc zákazníků, uvedla mluvčí ČEZ Alice Horáková. Zastropování cen energií má podle nařízení vlády začít plošně platit od ledna příštího roku. Od listopadu začaly ceny podle cenového stropu nabízet novým zákazníkům také například Moravské naftové doly (MND).

Reklama

ČEZ Prodej během listopadu rozešle části svých zákazníků nový rozpis záloh, v nichž už bude zohledněno vládní zastropování cen energií. Podle společnosti je cílem tohoto kroku rovnoměrnější rozložení plateb, což by mělo zvýšit efekt vládního opatření.

Lidé nebudou muset o nic žádat

Očekávaná spotřeba se tak vydělí počtem měsíců v roce a zákazník by měl každý měsíc platit stejnou částku. Úpravu ČEZ započítá automaticky, zákazníci, kterých se to týká, tak podle firmy nebudou muset o nic žádat.

Jiří Nouza v podcastu Realitní Club: Stát začal řešit drahou elektřinu, až když veřejné správě začalo téct do bot Reality Není pravda, že se situace českého průmyslu začala zhoršovat až v okamžiku vpádu Ruska na Ukrajinu, říká Jiří Nouza, šéf Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Problémy jsou podle něj vidět už více než rok. A stále více eskalovaly, válka na Ukrajině celý vývoj jenom urychlila a dovádí český průmysl na hranu existence. nst Přečíst článek

Nové ceníky s cenovým stropem nabízejí od listopadu také MND. Primárně je nabídka určena pro nové zákazníky, pro stávající bude nabídka zpřístupněna od ledna.

Vláda na začátku října stanovila na dodávky energií cenové stropy, a to 6000 korun za jednu megawatthodinu (MWh) elektřiny včetně DPH a 3000 korun za jednu MWh plynu. K tomu je potřeba připočíst distribuční poplatky.

Reklama

Náklady státu budou 130 miliard

Premiér Petr Fiala (ODS) tehdy uvedl, že náklady na toto opatření budou činit kolem 130 miliard korun. Maximální ceny budou podle nařízení vlády plošně platit od ledna příštího roku pro domácnosti, malé a střední podniky a instituce a vybrané firmy z veřejného sektoru.

Spěch před zavedením cenového stropu? Innogy i ČEZ opět zdražují ceníky pro nové klienty Money Někteří dodavatelé energií opět zdražili ceníky pro nové zákazníky. Nové ceny jsou přitom nad vládou schváleným cenovým stropem platným od ledna 2023, zákazníci by je tak platili pouze do konce letošního roku. Od listopadu se navíc má zastropování cen promítat do výše záloh. Mezi firmami, které zdražily ceníky pro nové zákazníky, je třeba innogy nebo ČEZ. ČTK Přečíst článek

V připomínkovém řízení je nyní návrh nařízení vlády, aby zastropované ceny energií platily i pro státní nebo městské podniky, které nemají obchodní charakter. Typicky půjde například o technické služby nebo kulturní centra.

Podmínkou je, aby je vlastnil stát nebo územní samosprávné celky. Původně měl pro firmy z veřejného sektoru bez obchodní povahy zajišťovat energie státní obchodník, jeho fungování je však po přijetí zastropovaných cen nejisté.

Drahé energie rekordně zdraží Čechům Dušičky. Stouply ceny květin či svíček Money Dušičky, které si letos připomeneme příští středu, jsou z ekonomického hlediska, respektive výše příslušných tržeb obchodníků a prodejců čtvrtým nejvýznamnějším svátkem v Česku po suverénně vedoucích Vánocích, Silvestru a Velikonocích. Letos Češi u obchodníků nechají za svíčky, hřbitovní květiny typu chryzantém, věnce a další předměty uctívající památku zesnulých v průměru zhruba 190 korun za osobu, celkově přibližně 1,3 miliardy korun, o desítky procent více než dříve, odhaduje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek