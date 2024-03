Padlá Malina nezvládne tisícům lidí dodělat soláry, dodá jim ale díly

Reorganizační plán Maliny je téměř hotový. Firma ho brzy představí věřitelům. Instalaci solárních panelů a tepelných čerpadel u 2500 zakázek nezvládne dokončit, klientům by ale měla dodat potřebné komponenty.

Reorganizační plán padlého Energetického Holdingu Malina je téměř hotový, vedení podniku by ho mělo v příštích týdnech představit věřitelům. Malina plánuje dodat čekajícím klientům komponenty, instalaci zařízení si ale zákazníci už zřejmě budou muset zajistit jinde. Oproti původním smlouvám by si klienti měli podle odhadů připlatit desetitisíce korun navíc, uvedl to člen představenstva Maliny Lukáš Uhl. Podnik dosud nedokončil zhruba 2500 zakázek.

Energetický Holding Malina loni na jaře přiznal problémy se zajištěním zakázek. Vedení společnosti proto podalo návrh na insolvenci, v němž uvedlo závazky za zhruba 1,4 miliardy korun. Reorganizační plán musí schválit věřitelé podniku, jejich schůze by se měla konat zřejmě někdy v závěru jara.

Podle Uhla zatím nebylo dokončeno 1900 zakázek na fotovoltaiku a dalších asi 600 na tepelná čerpadla. Uhl tvrdí, že čísla budou ve skutečnosti mírně nižší, protože část zákazníků už nečekala na dokončení insolvenčního řízení a odstoupila od smlouvy. U další části pak Malina podle Uhla pokračuje v dokončování zakázek, jde to však zatím pomalu.

Scénář z dodavatele investor neprošel

Nyní vedení firmy dokončuje plán, podle něhož by Malina dodala zbývajícím klientům komponenty na jejich zařízení za výhodnější cenu a následně doporučila seznam instalačních firem pro sestavení elektráren nebo čerpadel. Zákazníci by si pak měli instalaci zajistit podle svého výběru.

Podle Uhla to pro ně bude oproti původním smlouvám i kvůli inflaci a dalšímu navyšování nákladů znamenat navýšení konečné ceny o zhruba 60 až 80 tisíc korun. Samotný holding se do instalací takového množství zakázek podle Uhla příliš pouštět nechce, protože na to nemá dostatečné kapacity a trvalo by to dlouho.

Komponenty bude Malina nakupovat zřejmě od čínské společnosti GoodHao. Tak se přitom měla původně stát novým investorem holdingu. Její nabídka počítala s tím, že Malina čínské firmě zaplatí za dodávky zboží 80 procent ceny, zbylou část pak GoodHao vymění za podíl ve firmě. Okamžitý vstup nového investora do firmy během pokračujícího insolvenčního řízení však podle Uhla neprošel přes pravidla insolvenčního soudu.

Spolu s insolvenčním řízením pokračuje také spor Maliny se společnosti Misura IT podnikatelky Libuše Barkové, která část loňského roku pomáhala Malině s krizovým řízením. Malina podala na Misuru žalobu, v níž se domáhá vrácení zadrženého kancelářského majetku v hodnotě jednotek milionů korun. Misura tuto žalobu odmítla, podle ní firmy nebyla dosud schopna potvrdit, že věci, které chce vydat, jsou opravdu jejím majetkem. „Energetický Holding Malina nám navíc dosud neuhradil nic z toho, co je povinen nám zaplatit,“ řekla Barková.

