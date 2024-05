Fabrika z Táborska s ruskými vlastníky žádá soud o ochranu před věřiteli

Společnost Kovosvit MAS Machine Tools ze Sezimova Ústí na Táborsku požádala soud o vyhlášení moratoria. Během něj by firma, která je od poloviny dubna v insolvenci, chtěla připravit reorganizační plán. Pokud soud moratorium uzná, bude platit tři měsíce. Vyplývá to z informací v insolvenčním rejstříku. Společnost přiznává závazky za více než miliardu korun. O situaci ve firmě od rána jednají odboráři a zaměstnanci se zástupcem firmy.

Kovosvit přibližně dvěma stovkám zaměstnanců dluží březnové mzdy. „Dlužník a jeho management se snaží vyřešit situaci k maximálnímu uspokojení věřitelů,“ stojí v návrhu na moratorium.

Insolvenční soud vyhlásí moratorium, pokud dlužník splňuje podmínky. Podle vedení Kovosvitu společnost požadovaným kritériím vyhovuje. „Reorganizace je nejvhodnějším způsobem řešením úpadku, protože umožní zachování provozu a pracovních míst,“ stojí v návrhu na moratorium, jenž podepsal zástupce člena představenstva Gergely Vesszös.

Generální ředitel firmy Jan Kočvara, který se do funkce dostal loni koncem listopadu, na svou pozici v půlce dubna rezignoval, protože nesouhlasil s postupem majitelů společnosti v minulých týdnech.

Firmu koupil v létě 2020 ruský investiční fond. Společnost má ekonomické problémy delší dobu. Kovosvit MAS Machine Tools skončil v roce 2022 ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu. O rok dříve měla ztrátu 134 milionů. Druhá z hlavních společností koncernu Kovosvit, Kovosvit MAS Foundry, předloni vykázala zisk 1,1 milionu korun. Výsledky hospodaření z loňského roku společnost ještě nezveřejnila.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.

