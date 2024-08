Zabijácká vedra v Evropě. Počet obětí se v budoucnu může až ztrojnásobit, tvrdí studie

Počet úmrtí v důsledku veder se může v Evropě do konce století ztrojnásobit. Počty budou disproporčně růst v zemích na jihu Evropy, jako je Itálie, Řecko a Španělsko, zjistila nová studie, o které informoval britský deník The Guardian.

Reklama

Chlad sice zabíjí v Evropě více lidí než teplo a někteří tvrdí, že změna klimatu bude pro společnost přínosem, protože sníží počet těchto úmrtí. Studie publikovaná v časopise Lancet Public Health však zjistila, že nejde o tak jednoznačnou rovnici. Vědci dospěli k závěru, že pokud globální oteplení stoupne o tři nebo čtyři stupně Celsia, pak nárůst úmrtí v důsledku horka výrazně převýší pokles úmrtí v důsledku chladu.

Úmrtí v důsledku teplého počasí by mohlo být až 129 tisíc ročně, pokud teplota stoupne o tři stupně Celsia nad předindustriální úroveň. V současné době statistiky uvádějí, že v Evropě v důsledku horka ročně umírá 44 tisíc lidí.

Pomerančovníky ve světě ničí ošklivá choroba. Ve Středomoří není, ale vhodné podmínky tam už má připravené Zprávy z firem Vědci hledají způsoby, jak lidem zachránit ranní pomerančový džus a vůbec finančně dostupný bohatý zdroj vitaminů v citrusovém ovoci. Bylo by dobré, kdyby to zvládli dřív, než nemoc, která snižuje úrodu, dorazí i do Evropy. Josef Tuček Přečíst článek

Podle studie by ale mohl roční počet úmrtí v důsledku chladu a horka v Evropě vzrůst ze současných 407 tisíc na 450 tisíc v roce 2100, a to i v případě, že světoví vedoucí představitelé splní svůj cíl omezit globální oteplování na 1,5 stupně Celsia.

Reklama

„Očekává se, že s oteplováním klimatu a stárnutím populace bude docházet k mnohem většímu počtu úmrtí v důsledku horka, zatímco úmrtí v důsledku chladu se sníží jen nepatrně,“ uvedl spoluautor studie David García-León ze společného výzkumného střediska Evropské komise.

Počasí zešílelo. Neděle byla historicky nejteplejším dnem planety Země, potvrzují to data klimatologů Enjoy Klimatologové naměřili v neděli nejvyšší průměrné teploty na Zemi, hodnoty překonaly předchozí rekord stanovený před rokem. Potvrzují to údaje Evropské unie Copernicus Climate Change Service. Svět tak zaznamenal svůj nejteplejší den, a řada destinací u Středozemního moře čelí extrémnímu riziku požáru. Michal Nosek Přečíst článek

Podle vědců výsledky také naznačují, že změna klimatu může představovat „bezprecedentní výzvu“ pro systémy veřejného zdraví, zejména během vln veder.

„Tento výzkum je jasnou připomínkou počtu životů, které ohrožujeme, pokud nebudeme proti změně klimatu jednat dostatečně rychle,“ uvedla Madeleine Thomsonová, vedoucí oddělení dopadů klimatu v charitativní organizaci Wellcome, která se na výzkumu nepodílela.