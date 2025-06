Miliarda dolarů. Kdo řídí nadaci, která přispívá závratné sumy na výzkum ochrany klimatu?

Nadace, kterou veřejnost téměř nezná, financuje výzkumy související se změnou klimatu – tedy poznávání jejího průběhu i hledání možností, jak její dopady zmírnit. O směřování peněz rozhoduje bývalý jaderný fyzik.

Jak popisuje britský časopis New Scientist, v zastrčené uličce v rušném centru Londýna sídlí jedna z největších soukromých organizací, která ve světě podporuje výzkum klimatu. Je to nadace Quadrature Climate Foundation. Každoročně poskytuje stovky milionů dolarů vědeckým institucím na jejich výzkumy, ale i ekologicky zaměřeným organizacím na kampaně pro ochranu klimatu. Do určité míry tak ovlivňuje směr vědeckého bádání i zaměření lobbistických aktivit.

Filantropický kapitál dává víc volnosti

Nadace vznikla v roce 2019 jako filantropická odnož britského hedgeového fondu Quadrature Capital zaměřeného na automatizované obchodování pomocí statistických modelů a algoritmů. Jeho zakladatelé, Greg Skinner a Suneil Setiya, tvrdí, že chtějí pomoci řešit chudobu, nerovnost a lidské utrpení, k nimž změna klimatu přispívá.

Nadace má letos rozpočet 325 milionů dolarů. Loni věnovala na klimatické účely v průměru více než 6,7 milionu dolarů týdně. A od svého založení takto vydala přes miliardu dolarů.

Kam tyto peníze mířily? Do širokého spektra výzkumů: na hledání ekologičtějších paliv pro letadla, na využití geotermální energie, na nové technologie umožňující zlevňování obnovitelné energie, na postupy pro odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry a třeba i na testy vakcíny, která by skotu umožnila trávit potravu tak, aby vznikalo méně skleníkového plynu metanu.

Vědeckým ředitelem nadace, jenž rozhoduje, které směry výzkumu podpoří, je bývalý jaderný fyzik Greg de Temmerman. V minulosti pracoval sedm let na přípravě velkého (a dosud nedokončeného) mezinárodního experimentálního fúzního reaktoru ITER. Na tomto zařízení by se svět měl naučit získávat energii slučováním jader vodíku, a definitivně se tak zbavit závislosti na fosilních palivech i na současných štěpných jaderných reaktorech, po nichž zůstávají vysoce radioaktivní odpady.

Současné postavení pomáhá de Temmermanovi hledat řešení ekologických problémů v širším měřítku než jenom v jaderné fúzi. Vybírá návrhy na financování výzkumů, které slibují proniknout do podstaty problému a také hledat realistické řešení.

„Filantropický kapitál má unikátní výhodu,“ říká. „Neočekává žádnou finanční návratnost. To znamená, že můžete podstupovat větší rizika než investor. Můžete být také rychlejší než vlády.“

Geoinženýrství musíme lépe poznat

Greg de Temmerman si pochvaluje, že jeho nadace byla jednou z prvních institucí, která podporovala hledání cest k odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry, kde pod sebou – podobně jako sklo ve skleníku – zadržuje teplo, a přispívá tak ke globálnímu oteplování. Současně však zdůrazňuje, že od loňského roku změnili strategii a soustřeďují se i na možnosti adaptace lidstva na změnu klimatu.

Fakticky tak reagují na fakt, že skleníkových plynů už je v atmosféře tolik, že již není možné oteplování zastavit. Snad však půjde aspoň zpomalit, aby lidé získali čas a stačili se přizpůsobit a udržet si svůj životní standard. Což může umožnit jenom věda.

Mezi kontroverzní koncepty, jejichž výzkum nadace financuje, patří takzvané geoinženýrství. Tedy umělé ovlivňování klimatického systému technickými prostředky. Třeba vytvářením mraků, které by odrážely sluneční paprsky, a Zemi tak ochlazovaly. Nebo vypuštěním obrovského množství levných „slunečníků“, které by na oběžné dráze Zemi stínily. Zatím nadace přispěla na experimenty v malém měřítku, při nichž byly do ovzduší vstřikovány částice mořské soli, z nichž se měly vytvářet mraky odrážející sluneční energii zpět do vesmíru. Pokus však byl kvůli odporu veřejnosti zastaven.

„Jsme neutrální, neprosazujeme stanovisko, že by se geoinženýrství mělo provádět,“ zdůrazňuje de Temmerman. „V této chvíli o něm ještě nevíme dost.“ A tak nadace podporuje výzkumy, které by měly přinést více poznatků.

Žijeme v době, kdy administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa zastavila vládou financované projekty výzkumu vývoje klimatu. Asi jako když si dítě zacpe uši a zavře oči a tváří se, že teď už problém neexistuje.

I proto nabývají soukromé peníze z Quadrature Climate Foundation na významu.

Greg de Temmerman Quadrature Climate Foundation, použito se svolením