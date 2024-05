Senior z Pardubicka vylákal z lidí desítky milionů. Hrozí mu deset let za mřížemi

Pardubická policie obvinila 64letého muže z podvodu, na případu pracovala dva roky. Podle obvinění vystupoval jako investor, lidem sliboval vysoké zúročení a z lidí vylákal téměř 52 milionů korun. Hrozí mu pět až deset let ve vězení, uvedla mluvčí krajské policie Andrea Muzikantová.

Reklama

„Budil dojem úspěšného investora a nabízel takové zhodnocení investovaných financí, které bylo nereálné. V průběhu deseti let se nyní 64letému muži podařilo podvést nejméně 25 fyzických osob, kterým sliboval vysoké zhodnocení finančních prostředků prostřednictvím investování v mezinárodním systému měnové burzy,“ řekl mluvčí.

Muž podnikal bez oprávnění a bankovní licence. Během deseti let věřitelům z okruhu jeho příbuzných a známých sliboval a garantoval měsíční úročení v intervalu od jednoho do pěti procent úrokové sazby, které by odpovídalo ročnímu úročení přes 12 procent do 60 procent.

„Pokud věřitel zažádal o vyplacení úroků nebo jistiny, peníze vyplácel díky nově sjednaným smlouvám, jejichž prostředky vědomě nezhodnocoval a činil tak z důvodu udržitelnosti systému. To ale netrvalo věčně,“ uvedla mluvčí. V případě pravomocného odsouzení muži hrozí trest odnětí svobody na pět až deset let, dodala Muzikantová.

Dočekal: Firemní dluhopisy neznamenají podvod. Je ale třeba dobře vybírat Money Úrokové sazby v Česku postupně klesají a atraktivita dluhopisů se zase mění. Dvouciferných výnosů jako loni se ale už jen tak nedočkáme, říká v rozhovoru pro newstream.cz majitel fondu Českých korporátních dluhopisů Martin Dočekal. Věra Tůmová Přečíst článek

Lstí připravil Američany o miliardy. A stačila mu k tomu poštovní obálka Enjoy V čase kyberpodvodů vypadá zločin, kterého se dopouštěl sedmapadesátiletý Kanaďan jako z jiné doby. V dopisech adresovaných převážně starším Američanům se vydával za jasnovidce. Z obětí se mu za 20 let podařilo vylákat v přepočtu miliardy korun. A dostal za to 10 let natvrdo. ČTK Přečíst článek