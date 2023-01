Výrobu pneu u Žatce zastaví stávka zaměstnanců. Korejský management jim nechce přidat

Zaměstnanci továrny Nexen Tire Europe u Žatce na Lounsku zahájí od úterního rána neomezenou stávku. Jejich cílem je uzavření kolektivní smlouvy, v níž žádají například navýšení mezd. Na pondělní tiskové konferenci to oznámili zástupci odborů. Stávka podle nich zcela zastaví provoz továrny. Kromě toho odboráři chystají i protesty. Ve firmě pracuje 1100 lidí, stávku podle odborářů podporuje většina zaměstnanců, přímo se do ní zapojí na začátku minimálně 191 z nich. Odboráři ještě dnes budou o situaci jednat s vedením firmy. To na dotazy médií dlouhodobě neodpovídá.

Odboráři v továrně před rokem vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli postoji korejských vlastníků firmy ke kolektivnímu vyjednávání. Ke stávce přistoupili poté, co zaměstnavatel odmítl smlouvu zprostředkovatele, tedy kompromisní dohodu mezi oběma stranami.

Stávka podle šéfa odborové organizace firmy Pavla Rohela začne v úterý v 08:00 a bude neomezená. Kromě toho odbory chystají od 11:30 protest před sídlem korejského velvyslanectví v Praze. Ještě před zahájením stávky se zástupci odborů v pondělí odpoledne sejdou s vedením firmy. Případná dohoda podle nich ještě může stávku odvrátit. Společnost však podle odborářů označuje stávku za nelegální.

Mezi požadavky odborů vycházející z kolektivní smlouvy patří mimo jiné zvýšení mezd o 8,3 procenta, dvacetiprocentní příplatek za noční směnu a víkendy nebo dvě koruny navíc k hodinové sazbě směnařů, uvedli už dříve odboráři. Velké části pracovníků se podle nich nezvýšily mzdy od roku 2018. Nástupní mzda operátora výroby podle odborářů činí 22 700 korun. Průměrnou mzdu zaměstnanců firma neuvádí.

„Problémy trvají už téměř čtyři roky, po celou tu dobu se snažíme s managementem uzavřít dohodu, snažili jsme se vždy vyjít firmě vstříc, i v době covidu jsme brali ohledy na problémy, jež ve firmě vznikly. Jedinou odpovědí byla vždy arogance,” řekl Rohel. Podle předsedy Odborového svazu KOVO Romana Ďurča odbory vyčerpaly všechny možnosti, jak dosáhnout kompromisu. „Stávka je nejzazší řešení. Na tom, že k ní dochází, má podle nás největší podíl sama společnost Nexen Tire,” dodal Ďurčo.

Středula: Firma jedná neseriózně

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula označil situaci ve firmě za vážnou. Zdůraznil, že vyhlášení stávky je v souladu se zákonem, protože ji podpořila nadpoloviční většina zaměstnanců. „Budou stát všechny důležité segmenty provozu, firma tak bude stát,” podotkl. Stávka tak nejspíš zasáhne i dodavatelský a odběratelský řetězec firmy, což podle něj půjde na vrub vedení korejského podniku.

Středula zároveň připomněl, že firma v minulosti dostala od státu téměř čtyři miliardy korun jako investiční pobídku. V této souvislosti upozornil také na zapojení Korejců do tendru na stavbu nového bloku jaderné elektrárny v Dukovanech. „Jestliže toto má být modus operandi chování investora ze země, odkud přichází takovéto problémy, tak je skutečně na pováženou, do jaké míry to může být seriózní investor v České republice v tak vážné věci,” podotkl. Kvůli situaci proto kontaktoval i premiéra Petra Fialu (ODS).

Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky pro osobní a lehká užitková auta. Firma s jihokorejským majitelem sídlí v Bítozevsi na Lounsku, v průmyslové zóně Triangle. Jde o největšího investora v této zóně na hranici Žatecka, Chomutovska a Mostecka. Továrna Nexen tam stojí od roku 2017. Společnost Nexen má další továrny v Jižní Koreji a v Číně. Kapacita podniku je až 11 milionů pneumatik ročně. V roce 2021 společnost vykázala zisk po zdanění přes 709 milionů korun, o rok dříve byla ve ztrátě 1,4 miliardy korun.