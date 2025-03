Přidejte nám peníze a dovolenou. Na jedenácti německých letištích se v pondělí bude stávkovat

Podle odhadu sdružení letišť ADV bude v pondělí zrušeno přes 3400 letů, což se dotkne asi 510 000 cestujících.

Jedenáct velkých letišť po celém Německu v pondělí ochromí 24hodinová stávka, ke které dnes vyzval odborový svaz Verdi. Práci přeruší zaměstnanci, kterých se týká nadcházející jednání o platech ve veřejném sektoru. Podle odhadu sdružení letišť ADV stávka postihne více než půl milionu cestujících, zrušeno bude kolem 3500 spojů. Kromě největšího německého letiště ve Frankfurtu nad Mohanem se stávka dotkne také například Mnichova, Berlína či Hamburku. S několika zasaženými letišti má přímé spojení i pražské Letiště Václava Havla, které ale zatím na pondělí neeviduje žádné zrušené lety, řekla mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.

Odborový svaz Verdi původně informoval o výzvě ke stávce ve Frankfurtu nad Mohanem, později ale výzvu rozšířil o letiště v Mnichově, Berlíně-Braniborsku, Stuttgartu, Kolíně nad Rýnem-Bonnu, Düsseldorfu, Dortmundu, Hannoveru, Hamburku, Brémách a Lipsku-Halle. Stávka má začít o půlnoci z neděle na pondělí a skončit za 24 hodin. Doprovázet ji budou i demonstrace.

Podle odhadu sdružení letišť ADV bude v pondělí zrušeno přes 3400 letů, což se dotkne asi 510 000 cestujících. „Stávkovat na jedenácti místech zároveň představuje novou dimenzi,“ uvedl jednatel ADV Ralph Beisel. Jednatel svazu letecké dopravy BDL Joachim Lang kritizoval, že stávka ochromí celou jednu dopravní branži, ačkoliv letiště, aerolinky, ale ani gastronomické provozy a hotely nejsou součástí jednání.

Donuceni k protestu

Vedení frankfurtského letiště potvrdilo, že z něj v pondělí neodletí žádná letadla. Na frankfurtském letišti zaměstnanci veřejného sektoru stávkovali naposledy v březnu 2023. Kolektivními smlouvami se stále řídí platy velké části zaměstnanců společnosti Fraport, která provozuje frankfurtské letiště. Ke stávce se připojí ale i pracovníci odbavování zavazadel či bezpečnostních kontrol.

„Jsme k této výstražné stávce donuceni, protože zaměstnavatelé v aktuálních jednáních... nepředložili zatím žádnou nabídku a neukázali ochotu splnit naše oprávněné požadavky,“ uvedla místopředsedkyně svazu Verdi Christine Behleová.

Z pražského ruzyňského letiště se pravidelně létá především do Frankfurtu nad Mohanem, Mnichova a Düsseldorfu. V pondělí má z Prahy odletět pět letadel do Frankfurtu, tři do Mnichova a dvě do Düsseldorfu. Stejný počet letadel je v plánu i ve směru do Prahy. Celkem by tedy stávka mohla ovlivnit 20 letů.

Výstražná stávka je součástí širšího konfliktu při vyjednávání o platech ve veřejném sektoru, včetně odměňování hasičů, pečovatelů, řidičů autobusů či vychovatelů. Minulý týden se stávkovalo mimo jiné na letištích v Mnichově a Hamburku, připojili se také popeláři v Essenu či pracovníci městské úklidové firmy, přístavu a městského úřadu v Hamburku. Ve čtvrtek stávkovali zaměstnanci nemocnic, stanic záchranářů a pečovatelských domů.

Dnes se u příležitosti sobotního Mezinárodního dne žen stávkuje mimo jiné v mateřských školách či v pečovatelských domech, tedy v odvětvích, která jsou obzvlášť závislá na práci žen.

Verdi je druhý největší odborový svaz v Německu. Nyní požaduje zvýšení platového tarifu o osm procent, nejméně o 350 eur (přes 8700 korun) měsíčně. Navíc chce pro zaměstnance další tři dny dovolené. Zástupci obcí považují požadavky za přehnané, především dodatečné dny volna by podle nich omezily dostupnost komunálních služeb. Jednání odborářů se zaměstnavateli začnou příští týden v pátek.

