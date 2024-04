Výrobce čipů ASML je díky vývozu do Číny v zisku, má ale málo zakázek

Byznys největší evropské technologické firmy, nizozemské ASML, táhnou prodeje v Číně.

Nizozemské společnosti ASML Holding, která je důležitým dodavatelem zařízení pro výrobu počítačových čipů, v prvním čtvrtletí klesl čistý zisk na 1,22 miliardy eur (bezmála 31 miliard korun) z 2,05 miliardy ve čtvrtém kvartálu. Překonal však odhady. Navzdory omezením vývozu, která iniciovaly Spojené státy, se dařilo prodeji v Číně. Firma to uvedla ve svém dnešním sdělení. Společnost má ale méně nových objednávek, než se očekávalo.

Tržby největší evropské technologické firmy se meziročně snížily o 21,6 procenta na 5,29 miliardy eur. Byly slabší, než se čekalo. Nové objednávky pak ve čtvrtletí dosáhly 3,6 miliardy eur, což je výrazně méně než 5,4 miliardy eur, kolik předpokládali analytici oslovení agenturou Reuters.

„Náš výhled na celý rok 2024 se nemění, přičemž druhá polovina roku by měla být silnější než polovina první, v souladu s pokračujícím zotavováním odvětví z poklesu,“ uvedl odcházející generální ředitel Peter Wennink. Rok 2024 označil za „přechodný“.

Wenninka, který odchází do důchodu, nahradí na výročním zasedání společnosti 24. dubna Francouz Christophe Fouquet.

ASML dominuje trhu s litografickými systémy, což jsou stroje, které mohou stát stovky milionů eur. Využívají světelné paprsky k vytváření mikroskopických obvodů. Zařízení od ASML nakupují největší světoví výrobci čipů, například TSMC, Samsung a Intel.

Podle Reuters bude nizozemský podnik těžit z nových závodů na výrobu čipů. Jejich výstavba se plánuje s podporou vlád v Tchaj-wanu, Jižní Koreji, Japonsku, Číně a ve Spojených státech.

