Ve válce o čipy navzdory snahám Pekingu tahá USA za delší konec

Čína zůstává pro většinu amerických výrobců čipů zásadním trhem, navzdory snahám Washingtonu omezit prodej čipů do této země a snahám Pekingu o soběstačnost v odvětví polovodičů.

Údaje společnosti S&P Global ukázaly, že tržby amerických čipových gigantů Intel, Broadcom, Qualcomm a Marvell Technology z Číny jsou mnohem vyšší než jejich tržby z USA, uvedl server zpravodajské televize CNBC.

Spojené státy přijaly od října 2022 řadu opatření na kontrolu vývozu, jejichž cílem je omezit přístup Číny k vyspělým čipovým technologiím, zejména k těm, které se používají v aplikacích umělé inteligence (AI).

Válka o čipy

„Čína zůstává důležitým trhem pro americké výrobce čipů a americké restrikce prodeje pokročilých čipů pro AI do Číny byly navrženy speciálně tak, aby umožnily většině amerických firem pokračovat s prodejem většiny typů čipů čínským zákazníkům,“ řekl CNBC autor knihy Chip War (Válka o čipy) Chris Miller.

Polovodiče, které se používají v široké škále výrobků, od chytrých telefonů po elektromobily, se staly pro vlády po celém světě prioritou. Podle údajů technologické poradenské společnosti Omdia spotřebovává Čína téměř 50 procent polovodičů vyrobených ve světě, protože je největším trhem pro montáž spotřební elektroniky a domácích spotřebičů. Američtí výrobci čipů, kteří technologicky předstihli čínské konkurenty, dokázali tuto poptávku využít, protože omezení vývozu z USA se zaměřuje jen na některé specifické výrobky.

Američtí výrobci čipů, dokonce i ti, kteří mají USA za svůj hlavní trh, jako Micron Technology, AMD a Nvidia, se snaží také vyjít vstříc svým čínským zákazníkům navzdory kontrolám vývozu. Když koncem roku 2022 vstoupila v platnost první vlna amerických restrikcí, navrhly firmy Nvidia a Intel upravené verze čipů pro AI určené pro čínský trh. O rok později USA aktualizovaly pravidla pro vývoz, aby odstranily tyto mezery. Brzy poté se objevily zprávy, že Nvidia pracuje na novém čipu pro Čínu.

Washington omezuje vývoz technologií do Číny. Ale ne moc úspěšně

Firma Intel údajně pokračuje v prodeji čipů pro notebooky za stovky milionů dolarů firmě Huawei, na kterou USA uvalily sankce, a to díky vývozní licenci vydané vládou bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa. Společnost na žádost o komentář ke svým plánům pro čínský trh nereagovala.

Firma AMD rovněž navrhla čip pro AI určený pro čínský trh, ale bude muset požádat o vývozní licenci poté, co minulý měsíc neprošel přes americké regulační orgány.

Představitelé firem Intel, Qualcomm a Nvidia byli údaje loni v červenci součástí skupiny, která plánovala lobbovat ve Washingtonu proti přísnějším omezením pro čipy. Firmy jsou také členy obchodní organizace zaměřené na polovodiče Semiconductor Industry Association, která zhruba ve stejné době vydala prohlášení, ve kterém žádala zmírnění napětí a zastavení dalších sankcí vzhledem k důležitosti čínského trhu pro domácí čipové firmy.

Také Čína reagovala na tvrdý americký postoj. Loni v květnu zakázala čipy vyrobené americkou firmou Micron používat v důležité infrastruktuře země, protože neprošly kontrolou tamního úřadu pro kybernetický prostor. Micron staví nový montážní a testovací závod ve svém komplexu v čínském městě Si-an, protože země zůstává pro Micron a polovodičový průmysl důležitým trhem, řekl CNBC mluvčí firmy. Výroba by zde měla být zahájena v druhé polovině roku 2025.

Peking štědře dotuje domácí výrobce čipů

Čína usiluje o soběstačnost a v reakci na omezení přístupu k vyspělým technologiím ze zemí jako USA a Nizozemsko buduje domácí polovodičový průmysl. Peking poskytl svým čipovým firmám dotace na podporu domácí výroby v řádu miliard jüanů.

Analýza chytrého telefonu Mate 60 Pro firmy Huawei provedená společností TechInsights odhalila pokročilý čip vyrobený čínskou firmou SMIC. Telefon je také vybaven připojením k síti 5G, cílem amerických sankcí přitom bylo zablokovat firmě Huawei přístup k této technologii.

Čínská vláda se stále více zaměřuje na to, aby její firmy nakupovaly čipy místní výroby, uvedl Miller. „Pokud zahraniční společnosti nebudou mít podstatnou technologickou výhodu proti domácím, čínským konkurentům, budou v Číně ztrácet podíl na trhu,“ dodal.

Zástupce ředitele firmy Counterpoint Research Brady Wang odhaduje, že v segmentu grafických procesorů pro AI mají americké firmy, jako Nvidia a Intel, technologický náskok před čínskými konkurenty tři až pět let. Domnívá se, že Čína může vybudovat svůj dodavatelský řetězec pro tyto čipy pro specifické segmenty trhu, ale jejich množství bude omezené a náklady mnohem vyšší.

