VW a Rivian mohou vytvořit společný podnik, mají souhlas antimonopolního úřadu

Německý antimonopolní úřad se v pondělí vyslovil pro návrh vytvořit společný podnik německé automobilky Volkswagen s americkým výrobcem elektromobilů Rivian. Zároveň Volkswagenu schválil, aby v Rivianu převzal menšinový podíl. Úřad o tom informoval v tiskové zprávě.

Reklama

Automobilky Volkswagen a Rivian představily dohodu o vytvoření společného podniku v červnu. Uvedly také, že Volkswagen hodlá do firmy Rivian v rámci spolupráce investovat až pět miliard dolarů (zhruba 117 miliard korun). Společný podnik má vyvíjet platformy pro elektromobily, které budou oba podniky využívat ve svých vozech.

Lukáš Kovanda: Volkswagen a Rivian jsou spolunocležníci ze zoufalství Názory Akcie Volkswagenu ve středu padají na letošní minimum, do blízkosti minima víceletého. Až pět miliard dolarů totiž nově hodlá investovat do potácejícího se amerického výrobce elektroaut Rivian. Ten jen letos vykáže ztrátu nejspíše kolem tří miliard dolarů. A v příštím roce mu peníze mají dojít zcela. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„U plánů na spolupráci za účelem vývoje nových produktů a technologií v klíčových špičkových odvětvích podrobně zkoumáme hospodářskou soutěž v oblasti inovací, zejména pokud jde o velké podniky. Projekt v této souvislosti nevyvolává žádné znepokojení, nevzbuzuje ani obavy z jiných závažných problémů v oblasti hospodářské soutěže,“ uvedl šéf antimonopolního úřadu Andreas Mundt.

Pět miliard do dvou let

Volkswagen podle dohody v první fázi investuje do amerického výrobce elektrických nákladních aut a sportovně-užitkových vozů (SUV) jednu miliardu dolarů. Ve druhém kroku vloží do podniku další čtyři miliardy dolarů, a to do roku 2026. Volkswagen díky partnerství získá okamžitý přístup k softwaru společnosti Rivian, který bude německá automobilka moct používat ve svých vozech.

Reklama

Rivian byl založen v roce 2009, zatím se mu ale nepodařilo dostat z červených čísel, tedy do zisku. V prvním letošním čtvrtletí firma vykázala čistou ztrátu více než 1,4 miliardy dolarů. V současnosti se potýká s poklesem zájmu o elektromobily v USA.

Firmy si spolupráci poměrně úzce vymezily, půjde o software, řídicí počítače a síťovou architekturu. Klíčové je, že Volkswagen přejde ve druhé polovině desetiletí u nových vozů na technologie a software společnosti Rivian.

VW investuje až pět miliard dolarů do rivala Tesly. Akcie Rivianu vzrostly o více než 50 procent Zprávy z firem Výrobce malých elektrických SUV, americká automobilka Rivian, zápasí s cash flow. Značné ztráty jí dostaly pod tlak Wall Streetu. Ohlášenou investici Volkswagenu je tak pro ni výraznou vzpruhou. Akcie automobilky rostou o desítky procent. nst Přečíst článek

Seriál Elektromobilita: Jak šel čas s elektromobily a co přinese jejich nejistá budoucnost Money Chcete vědět vše o elektromobilech a elektromobilitě, ale nechcete číst desítky studií? Sledujte nový seriál Elektromobilita, který pro newstream.cz každý týden připravuje tým mladých podnikatelů AutosEU Jakuba Hotěka (vlevo) a Kryštofa Kněžínka. nst, Adéla Mrzílková Přečíst článek

Seriál Elektromobilita: Kde hledat nejbližší nabíjecí stanice a další užitečné aplikace pro majitele elektroaut Zprávy z firem Připravili jsme pro vás užitečný přehled toho, kde hledat informace o nabíjecích stanicích pro elektromobily. A přidali jsme tipy pro nabíjení elektromobilu v Praze. nst Přečíst článek