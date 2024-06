Lukáš Kovanda: Volkswagen a Rivian jsou spolunocležníci ze zoufalství

Akcie Volkswagenu ve středu padají na letošní minimum, do blízkosti minima víceletého. Až pět miliard dolarů totiž nově hodlá investovat do potácejícího se amerického výrobce elektroaut Rivian. Ten jen letos vykáže ztrátu nejspíše kolem tří miliard dolarů. A v příštím roce mu peníze mají dojít zcela.

Volkswagen a Rivian tak představují "spolunocležníky ze zoufalství". Dávají se dohromady kvůli vidině krachu na jedné straně a tučných "pokut za zaostalosti" na straně druhé.

Rivian by bez nynějšího "napojení na kapačky" Volkswagenu nejspíše skonal. Vždyť jeho akcie se od konce roku 2021 propadly o více než 90 procent (viz graf).

Bloomberg

Volkswagen zase musí do amerického výrobce elektroaut investovat, aby dostál přísným normám EU, souvisejících s ambiciózní zelenou agendou Bruselu, jež nemá obdoby nikde jinde na světě.

Bez rozšiřování výroby elektroaut by totiž Volkswagen čelil velkým pokutám. Jeho vlastní software pro elektroauta ale není dost konkurenceschopný, což mu snižuje prodeje a brání tedy v požadovaném rozšiřování výroby elektroaut.

Kolabující Rivian se sice potácí, ale i tak je jeho software pokročilejší než ten Volkswagenu.

Podle analytiků společnosti Bernstein, jež spadá pod křídla francouzské banky Société Générale, je investice Volkswagenu do Rivianu "hřebíčkem do rakve" snah německé automobilky o rozvoj vlastního palubního softwaru. Už loni přitom musel Volkswagen investovat 700 milionů dolarů do čínské automobilky Xpeng, aby právě získal přístup k pokročilejšímu softwaru. Zřejmě to ale fakticky, z hlediska německé automobilky, byly peníze hozené do černé díry.

A je otázkou, kolik ještě peněz Volkswagen vůbec rozházet může. Prodeje jeho elektroaut v Evropě letos v prvním čtvrtletí spadly meziročně o výrazných 24 procent, citelně klesají i v USA či v Číně. Trh s elektroauty totiž celosvětově ochabuje, neboť řidiči čelí vysokým cenám elektřiny, stále vysokým cenám nových elektroaut a nedostatečně rozvinuté nabíjecí infrastruktuře.

Oproti minulým létům také klesá podíl řidičů, kteří v průzkumech uvádějí, že si jako další vůz plánují pořídit elektroauto.

Přesto všechno tedy Brusel Volkswagenu hrozí oněmi pokutami, což jej pro změnu nutí investovat do kolabujícího Rivianu. Kdyby to nebylo k pláči, je to k smíchu.