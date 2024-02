Akciová bublina elektromobility splaskla, hodnota automobilek padá strmě dolů

Zdá se, že auto budoucnosti sjelo do příkopu. Akciová bublina elektromobility totiž splaskla. Dolu míří hodnota mnoha společností vyrábějících elektromobily, kterým se před lety věštila velká budoucnost.

Řeč je především o automobilkách Nikola, Fisker, Rivian Automotive, Lucid, NIO, XPeng, Polestar Automotive, Canoo a Lordstown Motors. Jejich kombinovaná tržní kapitalizace dosáhla v letech 2020 a 2021 až 470 milard dolarů. Dnes? „Jen“ 64 miliard dolarů, což je pokles o 90 procent, uvádí agentura Bloomberg.

I vzhledem k této situaci na trzích si například Renault tento měsíc rozmyslel vstup na burzu se svojí divizí Ampère, která se zabývá výrobou elektromobilů a softwaru. A podobně se zachoval také německý gigant Volkswagen, který podle Bloombergu přehodnotil plány uvést na burzu akcie své bateriové divize PowerCo.

Jak velký pád některé firmy zažívají ukazuje například společnost Nikola, která vyrábí elektrické nákladní vozy. Ceny akcií této společnosti dosáhly vrcholu v červnu 2020, jenže za posledních 12 měsíců ztratily 99 procent hodnoty. Její zakladatel Trevor Milton byl navíc v prosinci odsouzen ke čtyřem letům za lhaní investorům o technologiích, kterými společnost disponuje.

A začátek roku nezastihl v dobré formě ani Muskovu Teslu - jednoho z lídrů elektromobility. Jeho akcie od začátku letošního roku oslabily už asi o 20 procent, což snížilo tržní kapitalizaci automobilky o více než 150 miliard dolarů, tedy zhruba 3,5 bilionu korun.

Propad není překvapivý

„Od začátku roku na akciovém trhu nenajdeme příliš akcií EV výrobců, kterým by se dařilo, spíše naopak. Osobně to pro mě příliš velké překvapení není,“ konstatuje Štěpán Hájek, analytik XTB. „Automobilky vstupovaly do nového roku s velmi vysokými zásobami. Jedním z důvodů jsou méně flexibilní dodavatelské řetězce, které tlačí na výrobce, aby vyráběly auta i přes nižší poptávku,“ doplnil Hájek.

Z většího objemu automobilkám vznikají úspory z rozsahu. „To je pro výrobce EV naprosto zásadní, jelikož jde o byznys s nízkými maržemi, ale pro elektromobily potřebujete mít především poptávku, která z trhu vypadla. Nákup EV zvažuje nyní přibližně 65 procent oslovených Američanů, zatímco v roce 2021 jich bylo téměř 90 procent,“ podotýká Hájek. V roce 2021 měly autosalony ve Spojených státech zásoby elektromobilů na přibližně 57 dní. Loni už tyto zásoby vydržely průměrně 90 až 100 dní.

Silnější růst nabídky než poptávky potvrzuje i analytik České spořitelny Jan Šafránek. „Na straně nabídky to odráží silný růst globálních výrobních kapacit EV, kdy do hry se vzrůstající mírou vstupují tradiční velké automobilky a roste vliv čínských výrobců,“ tvrdí. „Nadbytek nabídky dobře ilustruje pokles cen lithia za rok 2023,“ dodává Šafránek. Cena důležitého kovu na výrobu baterií loni klesla o 80 procent. Podle prognózy poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence se světový trh s lithiem vrátí do deficitu nejdříve v roce 2028.

Stále drahé

Ještě loni to s prodeji elektromobilů vypadalo slibně. Pokračoval pozitivní růst poptávky a globální prodeje podle výzkumné organizace BloombergNEF vzrostly o 36 procent v porovnání s rokem 2022. Lidé za elektromobily utratili zhruba 634 miliard dolarů, tedy asi 14,5 bilionu korun. Letos je však znát útlum. „Očekávání výrobců byla nastavena zřejmě na vyšší čísla,“ uvádí Šafránek.

Elektromobily jsou i přes pokles cen v poslední době ve velké většině navíc stále dražší než modely se spalovacími motory. „S růstem velikosti trhu je oslovování širší báze klientů nad rámec nadšenců a movitějších klientů již pomalejší,“ uzavírá Šafránek, podle kterého to budou mít čistě električtí hráči nadále těžké. Klasické automobilky budou mít i tu výhodu, že mohou vývoj elektromobilů financovat z prodeje vozů se spalovacími motory.