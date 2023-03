Virgin Orbit miliardáře Bransona na vrchol nedosáhla. Propustí téměř všechny zaměstnance a ukončí provoz

Vesmírná společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona propustí 85 procent zaměstnanců. Firma o tom informovala v oznámení pro americkou Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Firma, které se nepodařilo získat finance, podle médií v brzké době zastaví činnost. Stanici BBC bezprostředně na žádost o komentář neodpověděla.

Reklama

Virgin Orbit se zabývá vypouštěním komerčních satelitů a je sesterskou společností firmy Virgin Galactic, která působí v sektoru vesmírné turistiky. V lednu se firmě nevydařila mise, jejímž cílem bylo vynést z Británie devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Neúspěch byl pro firmu velkou ranou a prohloubil její finanční potíže. Před dvěma týdny firma dala většině zaměstnanců neplacené volno a dočasně zastavila činnost.

Investoři Muskovi věří. Do SpaceX napumpovali dalších 750 milionů dolarů Zprávy z firem Společnost SpaceX miliardáře Elona Muska získala v dalším investičním kole 750 milionů dolarů. Nová investice ocenila vesmírnou firmu na 137 miliard dolarů, uvedla CNBC. ČTK, vku Přečíst článek

Společnost ve sdělení pro americkou burzovní komisi uvedla, že se rozhodla snížit výdaje vzhledem k neschopnosti zajistit si smysluplné financování. Propouštění se dotkne přibližně 675 zaměstnanců, kteří „působí ve všech oblastech společnosti".

Propouštění bude stát 15 milionů dolarů

Bransonova investiční společnost Virgin Investments vložila do Virgin Orbit zhruba 10,9 milionu dolarů (více než 235 milionů korun) na financování odstupného a dalších nákladů souvisejících se snížením počtu zaměstnanců. Virgin Orbit očekává, že platby propuštěným zaměstnancům a další náklady budou činit přibližně 15 milionů dolarů.

Jeff Bezos pošle partnerku do vesmíru. Poletí s ženskou posádkou Enjoy Partnerka amerického miliardáře Jeffa Bezose se chystá na let do vesmíru, a to s posádkou tvořenou výhradně ženami. Pilotka vrtulníku Lauren Sánchezová o svých plánech mluvila v rozhovoru s deníkem The Wall Street Journal. Raketou Bezosovy společnosti Blue Origin se má začátkem příštího roku do vesmíru vydat šest žen, jejich jména chce Sánchezová zveřejňovat postupně. ČTK Přečíst článek

Reklama

„Nemáme jinou možnost než provést okamžité, dramatické a nesmírně bolestivé změny," řekl podle CNBC na setkání se zaměstnanci šéf Virgin Orbit Dan Hart.

Akcie firmy na oznámení zareagovaly poklesem zhruba o 45 procent.

Vítejte u Šnečího potoka. Musk chystá v Texasu vlastní město s továrnami Tesly či Boring Co. a jejich zaměstnanci Leaders Miliardář a vizionář Elon Musk plánuje postavit vlastní město nazvané Snailbrook na části z tisíců akrů nově zakoupených pastvin a zemědělské půdy nedaleko hlavního města Texasu Austinu, kam se loni přemístil i se sídlem automobilky Tesla. Jeho vize spočívá ve vytvoření jakéhosi utopického městečka v sousedství jeho továren Tesla, SpaceX a Boring Company, kde by jejich zaměstnanci mohli žít a pracovat, napsal deník The Wall Street Journal. duk Přečíst článek