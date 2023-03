Virgin Orbit miliardáře Bransona zahájila přípravy na možnost bankrotu.

Společnost Virgin Orbit britského miliardáře Richarda Bransona zahájila přípravy na možnost bankrotu pro případ, že si nedokáže zajistit finanční injekci od investorů, uvádí s odvoláním na své zdroje televize Sky News. Informace přichází jen pár dnů poté, co firma oznámila dočasné zastavení činnosti a poslala téměř všechny zaměstnance na neplacené volno.

Virgin Orbit se zabývá vypouštěním komerčních satelitů a je sesterskou společností Virgin Galactic, která působí v sektoru vesmírné turistiky. V lednu se firmě nevydařila mise, jejímž cílem bylo vynést devět malých satelitů na nízkou oběžnou dráhu Země. Neúspěch byl pro firmu velkou ranou a prohloubil její finanční potíže.

Branson jedná s investory

Podle informací Sky News firma pokračuje v jednáních s "malým počtem" potenciálních investorů, ovšem zároveň se chystá na hrozící platební neschopnost. S plánováním podle médií pomáhají poradenské firmy Alvarez & Marsal a Ducera, které se specializují na firemní restrukturalizace.

Šéf Virgin Orbit Dan Hart při informování zaměstnanců o zahájení neplaceného volna uvedl, že cílem opatření je získat čas na dokončení nového investičního plánu. "Virgin Orbit od 16. března 2023 zahajuje celopodnikovou provozní pauzu a v příštích týdnech poskytne aktuální informace o dalším provozu," uvedla společnost.

