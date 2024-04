Vinaři pláčou, všechno zmrzlo. Škody jdou do miliard

Škody na vinicích v Česku po vlně dubnových mrazů jsou vyšší než dvě miliardy korun. V Čechách dosahují škody 95 procent, na Moravě bude výnos nižší nejméně o 23 procent. Škody se mohou vyšplhat až na 25 procent. Svaz vinařů, který je největším oborovým svazem, to zjistil v průzkumu mezi svými členy, uvedl prezident Svazu vinařů Martin Chlad.

Reklama

Podobné škody na révě vinaři podle Chlada nepamatují. Žádají aktivnější přístup ministerstva zemědělství a zastavení diskuse o zavedení spotřební daně na tiché víno. Ministr pozval vinaře a ovocnáře na čtvrteční jednání.

Poslední kapkou by podle vinařů bylo zavedení spotřební daně na tiché víno. Upozorňují, že by Česko bylo jedinou zemí, která takovou daň má, což by výrazně snížilo konkurenceschopnost. Ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) pozvali vinaři na veřejnou diskusi, která se uskuteční začátkem května ve Velkých Bílovicích za účasti stovky vinařů. Chtějí ho seznámit se svými očekáváními. Vinařům ale nejde primárně o kompenzace, ale o systémové řešení pro podobně citlivá odvětví.

FOTOGALERIE: Mrazy poničily českou úrodu

„Pro naše odvětví je to další rána v krátkém sledu, proto jsme vyzvali ministra zemědělství, aby se zasadil o zastavení debat k zavedení spotřební daně na tichá vína. To by pro nás v tuto chvíli byla cílená likvidace,“ uvedl Chlad. „Pokud by reálně k zavedení spotřební daně došlo, pro některá vinařství by to bylo nepochybně likvidační a zároveň by se vytvořil prostor pro šedou ekonomiku, což samozřejmě nechceme,“ upozornil Chlad. Zavedení daně by se projevilo nejen na ziscích vinařů, ale i na dalších oborech, které jsou na něj navázány zejména z oboru vinařské turistiky, tedy například v ubytovacích zařízeních i gastronomii.

Výborný po tiskové konferenci vinařů na síti X napsal, že na čtvrtek 2. května pozval zástupce vinařů i ovocnářů k jednání, kde na základě upřesněných dat předloží konkrétní možnosti pomoci. „Nenecháme je padnout! O možnostech pomoci z EU chci jednat i v pondělí na Radě AGRI v Lucemburku,“ uvedl ministr.

Chlad doplnil, že dopady mrazů na celý obor jsou fatální, sníží se objem domácí suroviny a situace zcela ovlivní cenu hroznů letošního ročníku.

Spolu s Chladem vystoupili i zástupci všech vinařských podoblastí. Upozornili, že škody z dnešního rána ještě nejsou definitivně sečteny a pravděpodobně ještě porostou. „Pravděpodobně u nás škody přesáhnou 30 procent, přestože jsme se snažili naše vinice ochránit,“ uvedl za Velkopavlovickou podoblast Jiří Maděřič.

Zástupkyně oblasti Čechy Jana Líbalová uvedla, že místy jsou škody na révě stoprocentní. „Nyní půjde o zachování vinic a vinařských podniků jako takových,“ řekla Líbalová.

Podle Chlada bylo problémem zejména rychlé vystřídání teplot, kdy nejprve stouply přes 20 stupňů Celsia a pak přišly mrazy. „Je dobře vidět, jak křehký náš obor je,“ dodal Chlad.

Poslední kapkou by podle vinařů bylo zavedení spotřební daně na tiché víno. Vinaři upozorňují, že by Česko bylo jedinou zemí, která takovou daň má, což by výrazně snížilo konkurenceschopnost.

Mrazy úřadovaly. Ovocnáři evidují jedno z největších poškození úrody za posledních sto let Zprávy z firem Škoda na úrodě ovoce kvůli mrazům přesáhne podle odhadů ovocnářů miliardu korun. Poškozena je většina ovocných stromů v Čechách, mrazy zlikvidovaly téměř 100 procent úrody. Škody na Moravě jsou asi 50 procent, vlivem počasí se tam situace může zhoršit. Ministerstvo zemědělství spustí program s pomocí 70 až 100 milionů korun pro pěstitele ovoce, jeho výši upřesní, v Daminěvsi na Mělnicku to řekli ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) a předseda Ovocnářské unie Martin Ludvík. ČTK Přečíst článek

Biohacking: Jak vybrat doplňky stravy a které prioritně užívat Enjoy Vybrat funkční doplňky stravy není zas taková věda. Stačí se držet doporučení ze seriálu Biohacking, který pravidelně vychází na newstream.cz. Alžběta Shejbalová Přečíst článek