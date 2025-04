Obyčejný byznys: Je sucho, ale počasí nám zatím přeje, říká vinař

Letošní, byť poměrně suché jaro vinařům na jihu Moravy přeje. Nedostatek srážek zatím vinice neohrožuje, což se však dle vinařů může projevit v létě. Aktuálně je dle databáze Intersucho téměř čtyřicet procent území Česka citelně sušších, než je průměr pro rok 1961 až 2015.

„Vinice se teprve probouzí ze zimního spánku. Teď přichází rašení révy, teprve se nám otevírají očka,“ říká sklepmistr a vinohradník Ondřej Gottwald z rodinného vinařství Dvůr pod Starýma Horama z Boršic na Uherskohradišťsku.

Práce vinaře je hluboce spjatá s rytmem přírody, ročními obdobími a proměnlivým počasím, které ovlivňuje každý krok, od stříhání keřů po sklizeň hroznů. „Není to romantika z pohlednic, ale poctivá dřina, která ale může přinášet i radost a hrdost,” popisuje vinohradník.

Od jara začínají práce na vinicích brzy, často ještě za rosy. V březnu a dubnu se řežou révy. Každý keř potřebuje individuální péči, aby správně plodil. Vinař chodí s nůžkami řadu po řadě, ohýbá se, řeže, přemýšlí, kde nechat kolik oček. Výhonky již musí být v půli dubna přichyceny k drátům, podél nichž se mají dále pnout. V tuto dobu jsou velkým nebezpečím pozdní mrazíky, které mohou zničit celý cyklus kvetení.

S příchodem léta je nutná každodenní kontrola vinohradu. Tráva mezi řádky roste rychle, a tak se seká nebo mulčuje. Kontroluje se napadení škůdci, plíseň, sucho. Pokud je horko, vinař zalévá mladé sazenice. V červenci a srpnu začínají zelené práce. Protrhávají se listy, aby se hrozny lépe provětraly a dozrávaly. Dny jsou dlouhé, ale práce nikdy nekončí. Jisté je jen to, že se blíží sklizeň, tedy vrchol celého roku.

Hrozny se sbírají ručně, často s pomocí rodiny, přátel nebo brigádníků. Všechno musí být rychlé, ale pečlivé. Hrozny se váží, lisují, mošt se stáčí do nádob. Začíná kvašení, a to se musí hlídat každé ráno a večer. Vinař kontroluje teploty, kvasinky, vůni.

Když se blíží zima, což by na první pohled mohlo znamenat pro vinaře klid, ale je to jen zdání. Víno ve sklepě potřebuje péči. Stáčení, čiření, případné síření. „Sedím u sudům a poslouchám bublání. Opravujeme nářadí, plánujeme, co bude potřeba na jaře. A samozřejmě připravujeme lahve, etiketujeme a prodáváme víno. Na trzích, ve sklepě nebo malým odběratelům. Samozřejmě se v zimě těším na jaro, až to celé znovu začne,” vypráví.

