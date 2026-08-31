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newstream.cz Zprávy z firem Tichý luxus zabral. Módní značka Victorie Beckham konečně vydělává

Tichý luxus zabral. Módní značka Victorie Beckham konečně vydělává

Victoria Beckham a David Beckham
ČTK
nst
nst
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Victoria Beckham založila svou módní značku v roce 2008. Od té doby musela přesvědčovat nejen zákazníky, ale i investory, že nejde jen o drahý doplněk ke kariéře bývalé popové hvězdy. Teď má v ruce první opravdu přesvědčivý důkaz. Značka nejen roste, ale poprvé také vydělává.

Slavné jméno může módní značce otevřít dveře. Samo o sobě ale účty nezaplatí. Victoria Beckham teď ukazuje, že její značka dokáže fungovat i jako skutečný byznys. Po letech ztrát se společnost Victoria Beckham Holdings loni poprvé dostala do provozního zisku. V roce 2025 vydělala 7,3 milionu liber, tedy zhruba 206 milionů korun, zatímco o rok dříve vykázala provozní ztrátu 1,6 milionu liber, přibližně 45 milionů korun, píše agentura Bloomberg

A nejde jen o to, že firma konečně přestala prodělávat. Tržby jí zároveň rostou. Loni dosáhly 129,8 milionu liber, přibližně 3,66 miliardy korun, což je meziročně o 15 procent více.

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ČTK, nst

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Za zlomem podle společnosti stojí především přísnější kontrola nákladů. Jinými slovy: Beckham už nejen prodává víc, ale dokáže také lépe hlídat, kolik ji její módní sen stojí.

Značka roste už pátý rok

Módní byznys Victorie Beckham navíc není žádný krátkodobý výstřel. Tržby rostly dvouciferným tempem už pátý rok v řadě a podle firmy tento trend pokračuje také v první polovině letošního roku.

Zákazníci mají chuť především na krejčovskou módu, oblečení pro zvláštní příležitosti a prémiové kousky pro běžné nošení.

Bývalá popová hvězda přitom sází na poměrně nenápadný recept. Její oblečení je minimalistické, elegantní a většinou bez velkých log. Právě takzvaný quiet luxury neboli tichý luxus se v poslední době ukazuje jako odolnější část trhu než okázalé značky, které svou identitu staví na výrazných symbolech.

Ani tento segment ale nemá zákazníky jisté. O movitou klientelu se stále intenzivněji přetahují například The Row, kterou založila dvojčata Olsenova, nebo značka návrhářky Phoebe Philo.

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nos

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Luxusní móda letos zrovna nekvete

Úspěch Victorie Backham přichází v době, kdy má luxusní sektor obecně problémy. Spotřebitelé kvůli vyšším životním nákladům a geopolitické nejistotě omezují nákupy věcí, bez kterých se obejdou.

Je to vidět i na burze. Akcie velkých luxusních skupin, jako jsou LVMH nebo Hermès, letos klesly o více než pětinu.

Pomáhá móda i kosmetika

Druhým motorem značky je kosmetika. Victoria Beckham Beauty měla podle firmy jeden ze svých nejsilnějších roků. Kosmetika navíc módnímu byznysu otevírá cestu k širšímu publiku. Zatímco šaty za několik tisíc liber zůstávají zbožím pro relativně úzkou skupinu zákazníků, kosmetika umožňuje značce oslovit mnohem více lidí.

Většinu firmy stále vlastní Victoria a David Beckhamovi. Třicet procent drží investiční společnost NEO Investment Partners, která do firmy vstoupila před devíti lety. Menší podíl má také XIX Entertainment.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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