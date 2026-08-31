Horizon postaví v Čimicích čtyři stovky bytů
Developerský projekt Čámovka skupiny Horizon Holding se rozšiřuje o třetí etapu. Projekt získal platné stavební povolení a už nyní nabídne 174 bytů k prodeji.
V pražských Čimicích přibudou stovky nových bytů. Projekt Čámovka skupiny Horizon Holding se tímto rozšířením promění v ucelenou čtvrť, která svým rezidentům nabídne bydlení obklopené přírodou. Samotná výstavba třetí fáze je naplánována na dva a půl roku a odstartuje počátkem příštího roku. Kromě unikátní polohy přímo u Čimického údolí nabídne projekt atraktivní řešení a výměry bytů vhodné pro singles i rodiny.
Byty o dispozicích 1+kk až 5+kk jsou inspirovány dosavadními zkušenostmi obyvatel rezidence a o jejich podobu se opět postaralo architektonické studio Loxia. Kromě moderních interiérů budou mít budoucí rezidenti k dispozici balkon, terasu, sklep či soukromou předzahrádku, stejně jako parkovací stání v podzemních garážích.
„Věříme, že projekt Čámovka naváže na úspěch prvních dvou etap, které byly vyprodané ještě před kolaudací. Projekt nabízí bezprostřední blízkost Čimického údolí, dostupnost veřejné dopravy a rychlost do centra města. Jsme si jisti, že moderní design a dispozice budov přispějí k příjemnému bydlení v Čimicích,“ jmenuje klíčové atributy projektu Yishay Furman, generální ředitel skupiny Horizon. Celkem třetí etapa nabídne 400 bytů, nyní je v prodeji první subfáze.
Další rozvoj portfolia Horizon
Horizon má v současnosti v nabídce také byty v karlínském projektu Blízká a nabízí také nový rezidenční projekt Arboret v pražských Záběhlicích a byty v projektu Statenice u Prahy 6. Skupina tak pokračuje v naplňování své strategie budování udržitelných domovů v klíčových lokalitách Prahy. Všechny projekty projdou certifikací udržitelné výstavby.
Horizon působí na českém trhu od roku 2001. Od té doby dokončil několik rezidenčních projektů, mezi které patří Rezidence Zahálka, Rezidence Modřanka, Velká Brána, Rezidence Čámovka nebo Kay River Lofts a Rezidence Vltava.
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Regulace, která klade náročné požadavky, ještě nemusí být byrokratická, říká v rozhovoru předseda Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Štěpán Kochánek. Uznává, že jaderní regulátoři mají hledat cestu k vyšší efektivitě i zjednodušením. Musí být ale hodnoceni podle toho, jak zajišťují bezpečnost, nikoliv jestli přispívají k rozvoji jaderné energetiky. Spojené státy se v tomto ohledu nevydaly ideálním směrem.
Vychází jarní Realitní CLUB
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