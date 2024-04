Levné oblečení táhne. Primark má krásné zisky

Akcie britského prodejce módy a spotřebního zboží v reakci na hospodářské výsledky poskočily o deset procent.

Zisky majitele společnosti Primark vyskočily v posledním fiskálním pololetí o více než třetinu. Řetězec se podle Financial Times po letech otřesů v dodavatelském řetězci vrátil v prvním pololetí do normálu. Akcie v reakci na to vzrostly téměř o desetinu.

FOTOGALERIE: Otevření Primarku v Praze i v Brně provázely dlouhé fronty

Společnost Associated British Foods, která kromě Primarku vlastní také potravinářské značky Ovaltine a Ryvita, vykázala za šest měsíců končících 2. března 37procentní nárůst zisku před zdaněním na 881 milionů liber, oproti 644 milionům liber o rok dříve. Tržby skupiny se zvýšily o dvě procenta na 9,7 miliardy liber.

Šéf Primarku George Weston uvedl, že za tímto výsledkem stojí investice do růstu společnosti v posledních několika letech - například do otevření nových prodejen nebo automatizace některých skladů, a ziskové marže, která se „vrátila na normálnější úroveň“.

Matka Primarku vyplatí v červenci dividendu ve výši 20,7 pencí na akcii, což je o 46 procent více než v předchozím roce.

Řetězec také vylepšil výhled na výsledky za celý rok. Čeká zlepšení provozní marže na 11,3 procenta z 8,3 procenta před rokem - což odráží zlepšení nákladů na nakupované výrobky a nižší náklady na dopravu.

„Nyní těžíme z obnovení normálního stavu na našich trzích a v našich dodavatelských řetězcích,“ dodal Weston. Skupina uvedla, že vyostřenou situaci v Rudém moři monitoruje, ale neočekává žádné významné narušení svého dodavatelského řetězce.

