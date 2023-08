Prodej majetku i odložení splatnosti dluhů. Firma NWT aktualizovala svůj reorganizační plán

Inovační společnost NWT z Hulína na Kroměřížsku chce svou insolvenci vyřešit prodejem části podniku, prodejem majetku, prominutím části pohledávek či odložením jejich splatnosti. Plán budou věřitelé schvalovat na schůzi na konci srpna.

„Dlužník provede reorganizaci kombinací následujících opatření. Restrukturalizací pohledávek věřitelů spočívající v prominutí části dluhů, restrukturalizací pohledávek věřitelů spočívající v odkladu jejich splatnosti, prodej části závodu dlužníka a prodej dlužníkova majetku, převzetí závazku a přistoupení k závazku," uvedl autor plánu Petr Houžvička.

Podle znaleckého posudku by v případě konkurzu zajištění věřitelé získali 226,5 milionu korun a nezajištění 49 milionů korun. Firma upozorňuje, že při využití reorganizace by nezajištění uživatelé dostali 50 milionů korun.

Navrhuje také konkrétní kroky k prodeji svých částí. Až do vyhlášení insolvence měla společnost deset divizí. Postupně ukončila činnost divizí pasivní domy, development, marketing a energie, která se věnovala dodávkám elektřiny a zemního plynu. V činnosti pokračovaly divize agro, ICT, elektro, energo, e-business a backoffice. V reorganizačním plánu chce NWT dosud fungující divize změnit na samostatné firmy, které konkrétní činnosti odkoupí. Společnosti Elektro Sevis, Energo, ICT a Agro za části NWT mají zaplatit ceny od šesti do tří milionů korun.

Kromě toho počítá plán s prodejem hmotného movitého majetku, pohledávek, duševního vlastnictví, smluvních vztahů a oběžných aktiv nově vzniklé firmě Boff NWT za zhruba 11 milionů korun. Tato firma by měla zároveň odkoupit aktiva NWT za 291 milionů, přičemž jeho závazky částečně uhradí a částečně převezme s ručením investičního fondu Ifis.

Reorganizační plán zmiňuje riziko, že bude firma muset vrátit dotaci 79 milionů korun za výstavbu inovačního centra, k němuž se nedaří získat kolaudační souhlas od majitelů sousedních pozemků. „V současnosti je více pravděpodobné, že dotaci bude muset vrátit a reorganizační plán s tím počítá. Dlužník na to má vyčleněné zdroje ve formě výnosů z vymáhaných pohledávek, které zůstaly v majetku dlužníka," píše Houžvička. O reorganizačním plánu budou věřitelé hlasovat na konci srpna.

Firma na sebe podala insolvenční návrh loni 12. října poté, co se dostala do potíží kvůli rostoucím cenám energií, které přeprodávala. Do insolvenčního řízení přihlásilo 603 věřitelů celkem 618 pohledávek, část z nich ale nebyla uznána. Přihlášené pohledávky dosáhly 1,682 miliardy korun.