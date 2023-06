Prodejen v menších městech zase ubude. Síť samoobsluh ENAPO zkrachovala

Brněnský krajský soud vyhlásil úpadek společnosti Rosa market z Kroměříže, která provozuje síť prodejen se smíšeným zbožím ENAPO. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Firma na sebe minulý týden podala insolvenční návrh, žádala v něm povolení reorganizace, protože se dostala do platební neschopnosti. Podle insolvenčního návrhu má závazky přesahující 430 milionů korun, z toho závazky po splatnosti zhruba 130 milionů korun. Firma zaměstnává tisícovku lidí.

Reklama

Insolvenční správkyní ustanovil krajský soud společnost Hart & Partners z Prahy. Soud vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili do dvou měsíců od zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Přezkoumání přihlášených pohledávek soud nařídil na 15. listopadu do budovy Krajského soudu v Brně v Husově ulici. Na stejném místě se po přezkumném jednání uskuteční schůze věřitelů. Její součástí bude i volba věřitelského orgánu a hlasování o způsobu řešení úpadku dlužníka.

E-shop Mamut dluží skoro dvě miliardy, podal na sebe insolvenční návrh Zprávy z firem Pražská firma Mammoth, provozující e-shop s elektronikou Mamut, dluží asi 1,96 miliardy korun. Podala na sebe insolvenční návrh, ve kterém žádá soud o vyhlášení konkurzu. Vyplývá to z údajů zveřejněných v insolvenčním rejstříku, na které upozornil server HN.cz. Firma uvádí, že se do problémů dostala, když jí přestali hradit závazky odběratelé zboží. Peníze Mammoth dluží hlavně dodavatelům elektroniky, většinu dluhů ale zpochybňuje. Některé zboží podle firmy možná nebylo vůbec dodáno, prověřuje to podle Mammothu policie. ČTK Přečíst článek

Firma v insolvenčním návrhu uvedla, že přestala být schopna hradit své peněžité závazky a ke dni podání insolvenčního návrhu je v úpadku. Mezi velkými věřiteli jmenuje potravinářský koncern Orkla Foods Česko a Slovensko, producenta nápojů Kofola, obchodníka s obalovými materiály a čerstvými konzumními vejci Schubert partner a společnost ČEZ ESCO.

Vlastní kapitál v minusu desítek milionů

Z insolvenčního návrhu vyplývá, že po vytvoření opravných položek podle doporučení auditora dosáhne výsledek loňského hospodaření firmy Rosa market ztráty zhruba 120 milionů korun a její vlastní kapitál bude v minusu přibližně 40 milionů korun.

Pod značkou ENAPO působí vedle více než stovky vlastních prodejen společnosti také skupina franšízových obchodů. Nachází se ve městech a obcích po celé České republice. V nabídce zboží najdou zákazníci jak produkty od největších dodavatelů a známých značek, tak i výrobky tradičních českých značek a regionálních dodavatelů. Sortiment obohacuje skupina výrobků vlastních značek Ave a Ríša. V obchodním rejstříku je společnost Rosa market zapsaná od roku 1997.

Zadlužený francouzský řetězec Casino, kde má podíl Křetínský, potřebuje navýšit kapitál a odprodá část aktiv Zprávy z firem Zadlužený francouzský maloobchodní řetězec Casino, do kterého investoval i český miliardář Daniel Křetínský, potřebuje navýšení kapitálu o 900 milionů eur, v přepočtu 21,3 miliardy korun, a převedení nezajištěného dluhu na akcie. Řetězec, který připravuje restrukturalizaci, dále informoval, že chce dosáhnout dohody s věřiteli do konce července. ČTK Přečíst článek