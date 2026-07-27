SoftBank sází vše na OpenAI. Půjčila si 40 miliard dolarů
Japonská SoftBank rozšiřuje okruh bank a investorů, kteří financují její masivní investici do OpenAI. K překlenovacímu úvěru ve výši 40 miliard dolarů se nově připojilo 21 věřitelů. Zakladatel skupiny Masajoši Son už do společnosti stojící za ChatGPT přislíbil investovat více než 60 miliard dolarů.
SoftBank získala pro svůj úvěr určený na investici do OpenAI další skupinu věřitelů. Celkem 21 nových finančních institucí si podle zdrojů agentury Bloomberg rozdělilo přibližně sedm miliard dolarů z celkové částky 40 miliard dolarů.
Téměř po jedné miliardě dolarů poskytly First Abu Dhabi Bank, singapurský státní investiční fond GIC a britská Standard Chartered. Zbytek připadl evropským, japonským a tchajwanským bankám.
Zbývajících 33 miliard dolarů zatím drží původní banky, které úvěr připravovaly, a další velcí věřitelé. Také tato část však může být později rozdělena mezi další instituce.
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Jeden z největších úvěrů v Asii
Dvanáctiměsíční překlenovací úvěr SoftBank podepsala v březnu. Jde o jeden z největších finančních obchodů v historii asijsko-pacifického regionu.
Překlenovací úvěr je krátkodobé financování, které firma obvykle využije do doby, než zajistí dlouhodobější zdroj peněz. Banky, které obchod připravily, by na poplatcích měly získat více než 100 milionů dolarů.
Úvěr byl v květnu nabídnut širšímu okruhu finančních institucí. Už předtím se k němu připojilo devět dalších bank, přestože část bankéřů měla obavy z rychle rostoucího napojení SoftBank na jedinou technologickou firmu.
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Úrok přes šest procent
Počáteční úroková marže úvěru činí přibližně 2,5 procentního bodu nad americkou referenční sazbou SOFR. Při její současné úrovni by celkový úrok dosahoval zhruba 6,14 procenta ročně.
Jen na úrocích tak může financování stát SoftBank miliardy dolarů ročně. Skutečná částka bude záviset na tom, jak dlouho bude úvěr čerpán a jak se bude vyvíjet referenční sazba.
Zájem nových věřitelů ukazuje, že banky jsou ochotné sázku SoftBank na umělou inteligenci financovat. Zároveň však půjčku rozdělují mezi velké množství institucí, čímž se snižuje riziko, které nese každá z nich jednotlivě.
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Sonova all-in sázka na ChatGPT
Zakladatel a šéf SoftBank Masajoši Son se netají tím, že v případě OpenAI hraje all-in sázku. Celkové závazky japonské skupiny vůči americké technologické společnosti už podle Bloombergu přesahují 60 miliard dolarů.
OpenAI v červnu podala žádost o vstup na burzu. Při březnovém investičním kole byla oceněna na 852 miliard dolarů. Tak vysoká valuace odráží očekávání, že společnost bude jedním z hlavních vítězů dalšího rozvoje umělé inteligence. Současně ale čelí rostoucí konkurenci, mimo jiné ze strany společnosti Anthropic.
SoftBank tak získává podíl v jedné z nejžádanějších technologických firem současnosti. Zároveň na sebe bere riziko, že vysoké investice a náklady na financování se vrátí pouze tehdy, pokud si OpenAI udrží rychlý růst a silné postavení na trhu.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.