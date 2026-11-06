Trump po volebním debaklu láká na bohatství z AI. Texas chce zatáhnout za brzdu
Donald Trump slibuje americkým státům bohatství z umělé inteligence a spolupráci s Bílým domem. Po volebním debaklu republikánů ale sílí opačný požadavek: nejprve ochránit obyvatele, potom povolovat další datová centra. Spor se vyostřuje zejména v Texasu, kde nastupující demokratická guvernérka žádá pravidla pro odvětví, které vedle investic přináší také obavy z dražší elektřiny a rostoucí spotřeby vody.
Americký prezident Donald Trump po porážce republikánů v kongresových volbách vyslal vzkaz státům, které chtějí dál podporovat rozvoj umělé inteligence: mohou počítat s jeho spoluprací. „Jako prezident stoprocentně stojím za super inteligencí (SI) a budu spolupracovat s mnoha státy v USA, které díky ní chtějí zbohatnout,“ napsal na síti Truth Social. Bohatství, které technologie může přinést, podle něj odmítne pouze „bláhové vedení“. Příspěvek patrně mířil na rostoucí odpor vůči výstavbě datových center.
Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.
„Velká, krásná dohoda.“ Trump naznačil, co chystá s Putinem pro Ukrajinu a Evropu
Politika
Donald Trump slibuje „velkou, krásnou dohodu“, která se podle něj nemá týkat pouze Ukrajiny, ale možná celé Evropy. Americký prezident to prohlásil po jednání s Putinovým vyslancem Kirillem Dmitrijevem. Podle webu Politico Washington současně mluví o širší evropské bezpečnostní architektuře, která má vytvořit podmínky pro trvalý mír. Další kolo americkými zprostředkovaných jednání mezi Ruskem a Ukrajinou se uskuteční 10. a 11. listopadu v Abú Zabí.
Politické podmínky pro další technologickou expanzi se přitom mění. Demokraté v úterních volbách získali většinu v obou komorách Kongresu a uspěli také v tradičních republikánských baštách. Mezi nimi je Texas, kde Gina Hinojosaová porazila dosavadního guvernéra Grega Abbotta. Právě dopady datových center na každodenní život obyvatel patří k tématům, kterými se chce nové vedení státu zabývat.
Texas chce nejprve ochranu obyvatel
Texas se díky bohatým zásobám energie, relativně levným pozemkům a podnikatelsky vstřícné politice stal jednou z předních světových oblastí pro výstavbu datových center. S jejich rozšiřováním ale sílí také odpor místních obyvatel. Kritici upozorňují na tlak na ceny elektřiny, světelné znečištění i na to, že přínosy v podobě pracovních míst a daňových příjmů neodpovídají pobídkám, které firmy dostávají.
Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
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Politika
Listopadové volby v USA mají neobvykle hodně vítězů i poražených, zdaleka ne jen mezi kandidáty. Poraženě se cítí elita Silicon Valley, tedy technologičtí podnikatelé loajální Donaldu Trumpovi.
„Datová centra se přesunula převážně do venkovských oblastí a neexistují žádná pravidla ani zákony, které by Texasany chránily,“ uvedla Hinojosaová v rozhovoru se CNN, z něhož cituje ČTK. Podle agentury Reuters chce další rozvoj pozastavit, dokud stát nezavede potřebnou ochranu. Obyvatelé dotčených obcí mají podle ní dostat skutečnou možnost ovlivnit, zda a za jakých podmínek u nich projekty vzniknou.
Výhrady přitom nepřicházejí pouze od demokratů. Jak upozornil server The Texas Tribune, už republikán Abbott během probíhajícího auditu zmrazil vydávání environmentálních povolení a připojování datových center k elektrické síti. Hinojosaová chce pauzu prodloužit do přijetí nových zákonů. Její návrhy zahrnují ochranu vodních zdrojů, omezení daňových podpor i větší transparentnost přípravy projektů, kterou podle ní komplikují dohody o mlčenlivosti.
Demokraté chystají pravidla, Trump slibuje podporu
Debata se rozšíří také do Washingtonu. Podle Reuters demokraté připravují návrhy, které mají chránit spotřebitele před růstem cen elektřiny spojeným s datovými centry, zavést nezávislé testování pokročilých systémů AI a vyjasnit odpovědnost firem za způsobené škody. Prosadit je za Trumpova prezidentství však bude obtížné. Kontrola kongresových výborů jim přesto poskytne prostor k důkladnějšímu dohledu a předvolávání představitelů technologických společností.
Výprodej na světových trzích zasáhl i Evropu, tamní akcie ale zatím ztrácejí podstatně méně než Wall Street nebo Asie. Panevropský index STOXX Europe 600 odepisoval kolem 1,8 procenta, zatímco americký Nasdaq předtím spadl o 5,5 procenta a tokijský Nikkei téměř o šest procent. Evropu podle analytiků částečně chrání menší zastoupení technologických titulů napojených na boom umělé inteligence.
Méně AI, méně ztrát. Evropské akcie oslabují výrazně méně než v USA a Asii
Trhy
Výprodej na světových trzích zasáhl i Evropu, tamní akcie ale zatím ztrácejí podstatně méně než Wall Street nebo Asie. Panevropský index STOXX Europe 600 odepisoval kolem 1,8 procenta, zatímco americký Nasdaq předtím spadl o 5,5 procenta a tokijský Nikkei téměř o šest procent. Evropu podle analytiků částečně chrání menší zastoupení technologických titulů napojených na boom umělé inteligence.
Trump naopak podporu technologie zdůrazňuje i změnou slovníku. Označení „super inteligence“ není pouze obratem z jeho příspěvků na sociálních sítích. Prezident 29. září podepsal exekutivní příkaz, kterým federálním úřadům nařídil používat tento termín a zkratku SI v oficiální komunikaci a příslušných dokumentech. Součástí zadání je také příprava návrhu federální definice nového označení.
Volební porážku si Trump nepřipouští
Prezident mezitím dál hájí i svou politickou bilanci. Na Truth Social s odkazem na pravicovou stanici Newsmax napsal, že „Trump je vítěz a s Íránem má pravdu“. Zopakoval také tvrzení, že by republikáni drtivě zvítězili, kdyby na volebních lístcích figurovalo jeho jméno. Právě nespokojenost s vysokými cenami a válkou s Íránem však podle Reuters patřila k hlavním důvodům republikánské porážky.