Udržet venkovskou prodejnu je těžký úkol, ani dotace nejsou spásou, říká Jan Hrdina z AČTO

Kostel, hospoda a obchod. To dříve odlišovalo vesnici od odlehlých samot bez společenského dění. Udržet ekonomiku maloobchodní prodejny v malé obci v plusu je ale v dnešní době náročný úkol. V posledních pěti letech zavřely stovky takových prodejen, říká v rozhovoru pro server místoprodeje.cz Jan Hrdina, tajemník Asociace českého tradičního obchodu, organizace, která sdružuje a hájí zájmy českých nezávislých prodejců.

Reklama

Jan Hrdina je deset let tajemníkem Asociace českého tradičního obchodu (AČTO) a členem finálové poroty soutěže Visa Czech Top Shop. Setkali jsme se v kanceláři na pražském Žižkově, abychom si popovídali nejen o tom, co AČTO dělá a jaká je jeho nezastupitelná úloha na českém nezávislém trhu. Jak se daří českým nezávislým prodejcům? S čím se potýkají a jaká je budoucnost venkovských prodejen? Dočtete se v rozhovoru, ktreý vyšel i na portálu místoprodeje.cz.

Co je vlastně AČTO za asociaci a jaký je její význam pro český trh?

Asociace českého tradičního obchodu funguje od roku 2014 a sdružuje české nezávislé obchodníky, kteří mají český kapitál i majitele a převážnou část českého sortimentu. Asociace hájí zájmy těchto obchodníků a nabízí jim podporu v oblasti legislativy, PR a propagace či zvyšování kvality. Už deset let hájíme zájmy českých maloobchodníků. Aktuálně sdružujeme pětadvacet členů z řad nezávislých maloobchodních sítí, družstev i výrobců potravin. Celkem je to téměř šest a půl tisíce prodejen. Spektrum našich činností je tak široké.

Jaká je náplň vaší práce tajemníka?

Reklama

Je pestrá a nepostrádá dynamiku. Její sučástí je velké množství nejrůznějších aktivit od administrativy, přes PR a organizaci, jednání s partnery či ministerstvy a zastupování AČTO v nejrůznějších organizacích, ať už v ČR, např. v soutěži Visa Czech Top Shop, kde jsem členem finálové poroty nebo na mezinárodní úrovni, kde je AČTO členem Independent Retail Europe, což je organizace, která sdružuje nezávislé obchodníky na evropské úrovni.

S čím se na vás členové nejvíce obracejí?

Dotazy se nejčastěji týkají aktuální legislativy nebo řeším mediální výstupy našich členů, kdy se na AČTO nebo přímo na prodejnu některého našeho člena obracejí média, často televize, s žádostí o komentář, stanovisko či pomoc s přípravou reportáže. My jako AČTO pak komunikujeme přímo s konkrétními prodejnami, obchodníky, které zastřešujeme. Zároveň díky tomu, že dlouhodobě sledujeme, co se na maloobchodním trhu děje, máme aktuální informace, tak říkajíc z první ruky.

Zahradnictví z Valmezu učí Čechy pěstitelství. A boduje v soutěži prodejen Zprávy z firem Prodávají muškáty, čerstvou kávu i farmářské potraviny. Zahradní centrum pod kloboukem ve Valašském Meziříčí si hýčká své zákazníky i jejich děti. A pěstitelské rady rozdávají i po Facebooku. I to jej vyneslo do čela dubnového kola soutěže maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop (VCTS). nst Přečíst článek

Jaké jsou podmínky, aby se prodejna nebo družstvo mohlo stát členem AČTO?

Máme dva druhy členství - plné a přidružené. Plným členem se může stát pouze právnická se 100% českým kapitálem a českým vlastníkem, působící na českém trhu. Plným členem může být rovněž konkrétní osoba spojená s maloobchodem. Přidružené členství je podpůrná instituce, která je určena především pro dodavatele a firmy, které s námi spolupracují a podporují naši činnost. Zde není podmínkou čistě český vlastník, jedná se však o firmy, které s českým nezávislým maloobchodem spolupracují, dodávají do sítí svoje produkty a aktivně se účastní našich projektů. Členem AČTO se mohou stát také české non-food prodejny, případně firmy, které splňují podmínky našeho členství.

Jan Hrdina (vlevo) a generální manažer soutěže Visa Czech Top Shop Jiří Beran Foto: místoprodeje.cz, užito se svolením

Na kongresu Samoška, který každoročně pořádá ATOZ, předáváte českým prodejnám ocenění „Tradiční český obchod - certifikováno". Co musí splňovat prodejna, aby certifikaci získala?

Celý proces certifikace jsme spustili v roce 2017. Značka je určena českým nezávislým prodejnám, ať už z oblasti food nebo non-food. Hodnocení je postaveno na „auditu“, ve kterém prodejna získává zpětnou vazbu o svých silných a slabých stránkách. Máme určenou hranici, kterou prodejna musí překročit, aby ocenění získala. Certifikační značkou pak označujeme prodejny, které zaručují jak kvalitu českého sortimentu, tak prodeje. Hodnotíme také prostory a samozřejmě personál. Mezi téměř dvěma stovkami certifikovaných prodejen nechybějí ani automatizované prodejny s režimem 24/7.

Martin Růžička z Nobilis Tilia: Co vyrobíme, je do měsíce u zákazníka Zprávy z firem V kosmetickém průmyslu je obrovská konkurence. Dlouhodobě mohou uspět jen ti, jejichž produkty skutečně fungují. To je i případ české společnosti Nobilis Tilia, která už třicet let vyrábí přírodní kosmetiku a aromaterapeutické oleje v srdci Českosaského Švýcarska. Vsadila na kvalitu. Vše, od suroviny přes technologie výroby až po výsledné produkty, má přísné certifikace. Věděli jste, že na jeden litr růžového oleje je potřeba pět tun okvětních lístků růže? Kde takový olej nakupují, prozrazuje šéf společnosti Nobilis Tilia Martin Růžička v rozhovoru pro server mistoprodeje.cz. nst Přečíst článek

Jste členem finálové poroty Visa Czech Top Shop. Jak se na samotnou soutěž díváte?

Mně se tenhle typ aktivit líbí a fandím jim. Jednak pro to, že soutěž je vždycky o tom, kdo je nejlepší a zároveň to motivuje v tomto případě ostatní prodejny k tomu, aby se zlepšovaly. Tím se drží a vlastně i zvyšuje úroveň a kvalita prodejen na českém trhu. Visa Czech Top Shop kromě toho, že je dobře postavená, zákazníkům také ukazuje, že nejsme zaostalí, ale naopak progresivní a můžeme konkurovat i prodejnám napříč Evropou. Prvek v hodnocení zaměřený na kvalitu zákaznického zážitku je podstatný a je jedině ku prospěchu samotného zákazníka. Dále je dobré podoktnout, že existují i soutěže, které nejsou tak úplně nezávislé, což ale není případ Visa Czech Top Shop. Přínos soutěže je pro český trh nepopiratelný.

Když se teď přesuneme k obchodu a venkovským prodejnám. Společenský život, který prodejna na vesnici zastává, má svůj nenahraditelný sociální význam, přesto pokud není prodejna v plusu, není lepší ji zavřít a dát prostor online prodejcům potravin a dalšího zboží?

Samozřejmě, že ekonomika podnikání je důležitá a menší prodejny bývají někdy ztrátové, ale ani Rohlik.cz nebo Kosik.cz a domnívám se, že ani žádná jiná firma nebude zavážet obec o 152 obyvatelích, ležící kdesi v kopcích mezi lesy. Tomu svou sídelní strukturou odpovídá třeba kraj Vysočina, kde najdeme spoustu malých obcí ve velké vzdálenosti. I z tohoto důvodu jsme rádi, že se nám po dlouholetých jednáních s Ministerstvem průmyslu a obchodu povedlo prosadit dotační program „Obchůdek 2021“, který podporuje nejmenší prodejny. Ty dostávají dle jasných pravidel prostředky na provoz, aby se stabilizovaly a rozšířily své služby. Bohužel, každoročně sledujeme zánik dalších malých prodejen.

Důvodů je řada, jedním z nich bývá generační obměna. Majitelé obchodů odcházejí do důchodu a není nikdo, kdo by po nich prodejnu převzal. Nedochází ke generační výměně a situace postupně vede tam, kde to již nyní vidíme v Rakousku, Velké Británii nebo ve Francii. V těchto zemích je nezávislý obchod velmi silný, přesto nakonec vznikají střediskové obce, kam se lidé sjíždějí za nákupem. V této souvislosti je zajímavá ještě jedna věc. Z našeho každoročního sčítání a monitoringu vyplývá, že více zanikají prodejny, které nejsou součástí žádného družstva nebo maloobchodní sítě. Stojí úplně samostatně, nejsou pod střechou konkrétní značky, nemají žádnou podporu a proti silné a nemilosrdné konkurenci stojí samostatně. Musíme se tak smířit s tím, že není ekonomicky udržitelné mít prodejnu v každé obci, což už stejně není, ale v momentu, kdy po hospodě či knihovně zanikne obchod, ztrácí dané místo další veřejný prostor, který je nenahraditelný.

Brněnská prodejna Pumpa převzala ocenění za nejlepší prodejnu měsíce října Zprávy z firem Ocenění Visa Czech Top Shop za měsíc říjen putovalo do Brna, kde si jej převzala prodejna společnosti Pumpa. Oceněná prodejna postupuje do celkového finále soutěže, kde se z dvanácti finalistů vybere celkový vítěz. nst Přečíst článek

Jak se změnila situace nezávislých prodejců za posledních pět let?

Ten vývoj je obrovský a změna nastala v širokém spektru oblastí. Vzhledem k tomu, že zastupujeme prodejny od těch nejmenších na vesnicích až po městské prodejny (někteří členové AČTO mají prodejny i ve městech včetně Prahy, Brna nebo v krajských městech) a situaci pravidelně monitorujeme, víme, že počet prodejen stále klesá. Za posledních pět let ubyly stovky prodejen. Na druhou stranu se ale zvyšuje jejich kvalita, prodejny procházejí remodelingem a rozšiřují sortiment.

Silnou stránkou a obrovskou výhodou českých nezávislých prodejen je jejich úzká spolupráce s regionálními dodavateli. Stávají se nejen místem odbytu pro lokální lahůdkáře, zelináře, uzenáře a pekaře, ale také se prohlubuje spolupráce. Tady totiž nefunguje jako u velkých dodavatelů tlak na cenu, ale na kvalitu.

Nezanedbatelným aspektem regionálních prodejen jsou také často levnější produkty. Totožné často najdeme v klasických řetězcích, které jim sice poskytnou masivní reklamu, ale také je pak prodávají za vyšší cenu. Vzhledem k tomu, že český nezávislý trh funguje dlouhodobě trochu jinak, tak změny, které poslední dva tři roky sledujeme, třeba v nárůstu počtu automatizovaných prodejen, které nabízejí alternativu k nákupu mimo běžnou otevírací dobu, jsou pro prodejce i zákazníky velmi důležité. Nakoupit si v menším městě v plně zásobené prodejně před půlnocí jen díky bankovní identitě, byl pro český maloobchod podstatný krok pro jeho další rozvoj. Zároveň dnes prodejny nabízejí rozšířené spektrum služeb, poštovní služby, cashbacky, zajišťují nákupy na objednávku, stávají se výdejním místem pro e-shopy apod.

Bonami to dělá dobře i v offlinu. Prodejce nábytku a bytových dekorací získal ocenění Zprávy z firem Prodejce nábytku a bytové dekorace Bonami už dávno opanoval internetové prostředí. Postupně však otevírá i kamenné prodejny. O tom, že to umí i na poli offline prodeje, svědčí i nejnovější, ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop (VCTS). Poslední, v pořadí sedmá prodejna Bonami, která se nachází v OC Westfield Chodov, obsadila zlatou příčku. Druhá skončila prodejna farmy Hanč ve Vraňanech a třetí prodejna Nespresso Boutique v OC Nový Smíchov. nst Přečíst článek

Prozradíte, kde nejraději nakupujete a co?

Když jsem mimo Prahu, rád chodím do nezávislých prodejen, kde mají maloobchodní prodejny širokou nabídku regionálního zboží, a já mohu srovnávat, co všechno v Praze nemáme. Z non-foodových prodejen mám rád českou značku oblečení a outdoorového vybavení Bushman. Jejich oblečení se skvěle nosí a dlouho vydrží. Značku mám mnoho let odzkoušenou v nejrůznějším terénu a jsem s ní spokojený.

Autorem rozhovoru je Jana Follprechtová z portálu místoprodeje.cz

Drogerie Hebe z Polska zkouší dobýt český trh. A dělá to chytře Zprávy z firem Vstup polské drogerie Hebe na český trh se povedl. První kamenná prodejna řetězce zaujala hodnotitele z řad expertů na maloobchodní prodej natolik, že jí udělili první místo v únorovém kole soutěže Visa Czech Top Shop . Druhá skončila nonstop prodejna s chovatelskými potřebami Super Zoo. Třetí příčka patří písecké prodejně mobilního operátora O2. nst Přečíst článek