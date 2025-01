Luxusní prodejna i diskont. To jsou vítězové prosincového kola soutěže Visa Czech Top Shop

Luxusní prodejna Lindt na jedné z hlavních pražských nákupních tříd ovládla prosincové kolo soutěže nejlepších maloobchodních prodejen Visa Czech Top Shop. Druhý je obchod s udržitelnou módou a třetí diskont.

Soutěž Visa Czech Top Shop oceňuje maloobchodní prodejny, které nabízejí nejen kvalitní produkty a služby, ale především unikátní zákaznický zážitek. Každý měsíc inspektoři hodnotí prodejny na základě řady kritérií a vybírá vítěze, kteří následně postupují do velkého finále daného ročníku. Prosincové kolo přineslo vítězství třem výjimečným prodejnám, které zaujaly svou originalitou a kvalitou.

Království čokolády Lindt

Pražská prodejna Lindt na ulici 28. října v Praze zaujala porotu svým efektním designem. Interiér prodejny doslova dýchá čokoládou. Je navržen tak, aby produkty sloužily také jako výzdoba, a vytváří tak neodolatelnou atmosféru pro všechny milovníky této kakaové cukrovinky. Zákazníci si zde mohou namixovat vlastní výběr pralinek s rozmanitými náplněmi a ochutnat speciality, jako je horká čokoláda nebo zmrzlina s čokoládovou polevou. Dalším prvkem, který přitahuje pozornost, jsou digitální nosiče s videy Lindt, jež ještě více umocňují zážitek z návštěvy této jedinečné prodejny.

Prodejna s udržitelnou módou Nila

Prodejna Nila na Korunní ulici v Praze zaujala svou filozofií udržitelnosti a estetickým přístupem k designu. Tato lokální značka nabízí široký sortiment oblečení, doplňků, kosmetiky i nábytku, přičemž klade důraz na slow fashion a přírodní materiály. Vzdušný a minimalistický interiér prodejny dokonale podtrhuje hodnoty, které značka Nila reprezentuje. Kromě samotné nabídky produktů zaujala porotu také kniha vydaná pod značkou Nila, která pojednává o etice v módním průmyslu a principech udržitelného nakupování. Nila se tak stává nejen místem nákupu, ale i inspirace.

Třetí místo patří diskontu

Nová prodejna Norma v Jablonném v Podještědí přinesla do regionu moderní nákupní prostředí, které oslovuje svým vzdušným a přehledným designem. Nová moderní budova se skvělou viditelností zvenku láká zákazníky na prostorný a dobře organizovaný interiér, kde je zboží pečlivě vystaveno, doplněno a jasně označeno. Porota ocenila nejen estetiku a funkčnost, ale i celkový přístup k detailu, který zajišťuje pohodlný a efektivní nákupní zážitek.

