Brněnská prodejna Pumpa převzala ocenění za nejlepší prodejnu měsíce října

Ocenění Visa Czech Top Shop za měsíc říjen putovalo do Brna, kde si jej převzala prodejna společnosti Pumpa. Oceněná prodejna postupuje do celkového finále soutěže, kde se z dvanácti finalistů vybere celkový vítěz.

Slavnostního předávání se zúčastnili Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop, Petr Nezdařil ze společnosti Worldline Czech Republic a Markéta Šulcová, vedoucí oceněné prodejny.

„Visa Czech Top Shop oceňuje výjimečné retailové koncepty, které zákazníkům nabízejí nejen kvalitní služby, ale také příjemné prostředí a jedinečný zážitek z nakupování. Jsme rádi, že můžeme představit další inspirativní prodejnu, která vyniká v oblasti zákaznického servisu i celkového přístupu,“ říká Němcová.

Společnost Pumpa, která působí na trhu již od roku 1991, se specializuje na čerpadla, jejich servis a související technická řešení, přesto její přístup k zákazníkům vyniká nad rámec běžného standardu. „To, že jsme získali ocenění za měsíc říjen, nám dělá opravdu velkou radost. Věříme, že i v našem segmentu čistě technického sortimentu zákazníci oceňují trochu jiný přístup. Naše prodejna klade důraz na vzdušný a minimalistický koncept, díky kterému se tu zákazníci cítí dobře. Velké poděkování patří kolegům, kteří každodenně komunikují se zákazníky a odborně jim radí. Bez jejich práce bychom toto ocenění nezískali,“ uvedla Markéta Šulcová, zástupkyně oceněné prodejny.

Tato specializovaná prodejna klade důraz na technickou odbornost a komplexní zákaznický servis. Prodejna nabízí široký výběr produktů od čerpadel pro domácnosti až po profesionální průmyslové instalace. Odborný tým se zaměřuje na komplexní technologické poradenství a pomáhá zákazníkům nalézt ideální řešení pro jejich potřeby. K dispozici jsou rovněž výstavní prostory, kde se zákazníci mohou blíže seznámit s nejnovějšími trendy a inovacemi v oblasti čerpací techniky. Navigace prodejnou a označení zboží jsou promyšlené, což usnadňuje orientaci a zvyšuje komfort nakupování.

„Chtěl bych poblahopřát společnosti Pumpa k postupu do finále v soutěži Visa Czech Top Shop. Držíme jim palce a věříme, že jejich prodejna bude inspirací pro ostatní hráče na trhu,“ uvedl za společnost KB Smart pay Worldline Czech Republic Petr Nezdařil.

